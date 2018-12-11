В Ульяновской области отремонтирован 8-километровый участок трассы Р-178 и мост через р.Урень

Речь идет о завершении капитального ремонта участка (км 167+200 — км 175+446) автодороги Р-178 Саранск — Сурское — Ульяновск в Майнском и Корсунском районах. Работы проводились по заказу подведомственного Росавтодору ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Специалисты довели ширину проезжей части до параметров II-й технической категории — 7,5 м, усилили дорожную одежду методом холодной регенерации с добавлением щебня и уложили покрытие из двух слоев асфальтобетона. Также на этом участке установили прикромочные водоотводные лотки, быстротоки, 176 метров барьерного ограждения, более 400 сигнальных столбиков и 80 дорожных знаков.

На 166-м км автодороги привели в порядок мост через реку Урень 1964 года постройки, а на 169-м км сурского направления той же дороги капитально отремонтировали водопропускную трубу.

Всего в 2018 году в Ульяновской области ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» отремонтировало почти 30 км федеральных автодорог, причем 22 км из них — капитально.