Партия танков Т-72Б3 поступила в общевойсковую армию ЗВО

Партией модернизированных танков Т-72Б3 пополнился сегодня Западный военный округ. Более двадцати танков поступили на вооружение танкового полка общевойсковой армии ЗВО, дислоцированного в Брянской области, сообщила пресс-служба округа.

Согласно сообщению пресс-службы, модернизированные танки Т-72Б3 поступили в полк в рамках государственного оборонного заказа. Точное количество боевых машин в партии не называется, сообщается, что их «больше двадцати». Все танки прошли глубокую модернизацию на Уралвагонзаводе, в ходе которой получили усиленную защиту, многоканальные прицелы ПНМ «Сосна-У», модернизированные прицелы ТКН-3 с системой «Дубль», а также ночные бинокулярные приборы наблюдения ТВН-5.

На танк установлен более мощный двигатель мощностью 1130 л.с, для облегчения управления установлена автоматическая коробка передач. Прицел наводчика многоканальный (ПНМ) «Сосна-У» имеет 4 канала: оптический, тепловизионный, лазерный дальномер и лазерный канал управления ракетой. Установленный на месте командира танка прибор ТКН-3МК оснащен системой «Дубль», которая позволяет командиру также наводить орудие танка и вести огонь.На модернизированном танке Т-72Б3 установлена цифровая система управления шасси, обеспечивающая автоматизированный контроль работы силовой установки, трансмиссии и режимов автоматического переключения передач. Машина вооружена 125-миллиметровой пушкой и двумя пулеметами для поражения живой силы противника и низколетящих целей.