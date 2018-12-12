«Мираторг» открыл мясную ферму и производственную базу в Калужской области

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АПХ «Мираторг» запустил новую крупную ферму по разведению крупного рогатого скота в селе Утешево Бабынинского района Калужской области

Ферма в Утешево рассчитана на 6-8 тыс. голов скота, в настоящее время на площадку завезено 1546 животных абердин-ангусской породы.

Частью комплекса также стали кормосклад, конюшня, помещения для временного содержания скота и проведения ветеринарных манипуляций, площадки для выпаса.

Для обеспечения их кормами в этом году на территории Бабынинского района компанией заготовлено 14,7 тыс. тонн сенажа, убрано 1812 га кукурузы на силос, заложено почти 46 тыс. тонн зеленой массы.

Величина вложений в строительство не сообщается. Инвестиции в аналогичную ферму в Куйбышевской районе Калужской области оцениваются в 212 млн рублей.

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Производственная площадка Мираторга — база для ремонта и технического обслуживания автомобильной, тракторной и сельскохозяйственной техники. Её строительство велось четыре месяца, создано 312 рабочих мест.





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Ремонтная мастерская разграничена на две зоны — для легковых и грузовых автомобилей, а также оборудована четырьмя постами для ремонта тракторной техники, есть токарный и слесарный цеха. Для зимнего хранения техники предусмотрены навесы, есть собственная автомойка, АЗС, автономная газовая котельная, посты весового контроля.

Инвестиции в производственную базу составили 120 млн рублей.

На территории Калужской области создано и действуют 12 ферм. Две фермы, в д. Рассудово Бабынинского района и д. Клюково Козельского района, готовятся к сдаче в эксплуатацию.В общей сложности объем инвестиций «Мираторга» в АПК Калужской области составит более 7,8 млрд рублей. Создано более 600 рабочих мест.

Общее поголовье скота на всех объектах составляет 37,677 тыс. голов. К 2020 году этот показатель планируется довести до 85,286 тыс. голов.