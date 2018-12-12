В Калужской области открыт новый спортивный комплекс «Олимпиец»

12 декабря состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Сухиничи.

Новый спортивный объект стоимостью 90 млн. рублей построен за полтора года в рамках социального проекта «Газпром — детям!» В министерстве спорта области его считают уникальным и одним из лучших ФОКов, возведенных за последние годы. Здесь есть единственный в регионе спортивный зал с паркетным покрытием, предназначенным для игры в баскетбол. Кроме того, на площади свыше двух тысяч квадратных метров размещены большой и малый универсальные спортивные залы для занятий и соревнований по различным видам спорта — мини-футболу, волейболу, настольному теннису. Также предусмотрена возможность тренировок по борьбе, занятий на тренажерах, ритмической и оздоровительной гимнастикой. В состав спорткомплекса входят необходимые служебные помещения. Обеспечена доступность для маломобильных групп населения.