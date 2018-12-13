Росатом успешно испытал топливо для ядерной энергетики будущего

Росатом успешно провел испытания первой партии ядерного топлива для атомной энергетики будущего, создаваемой на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ) и двухкомпонентной атомной энергетики с реакторами на тепловых и быстрых нейтронах, сообщила в четверг пресс-служба АО «ТВЭЛ» (входит в Росатом).

«Первая серийная партия тепловыделяющих сборок для реактора на быстрых нейтронах БН-800 на основе смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива (Mixed-Oxide fuel) успешно прошла приемочные испытания», — говорится в сообщении.

Топливные таблетки изготовлены из смеси оксидов обедненного урана, а также оксидов плутония, выделенного в процессе переработки отработавшего ядерного топлива.

«Начало серийного производства МОКС-топлива для БН-800 — важный шаг для решения стратегической задачи по созданию замкнутого ядерного топливного цикла и двухкомпонентной атомной энергетики с реакторами на тепловых и быстрых нейтронах. Вовлечение в топливный цикл значительных запасов обедненного урана и наработанного в реакторах плутония позволит многократно расширить топливную базу атомной энергетики и сократить потребление природного урана», — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента «ТВЭЛ» по научно-технической деятельности, технологии и качеству Константина Вергазова.

Промышленное производство МОКС-топлива на площадке Горно-химического комбината (в городе Железногорск Красноярского края) создано в рамках федеральной целевой программы «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 — 2015 годов и на перспективу до 2020 года».

По оценкам экспертов, содержание изотопа урана-238 в природном уране составляет около 99,3%, а урана-235 (используется для запуска управляемой ядерной цепной реакции) — всего 0,7%. При этом в реакторах на тепловых нейтронах, составляющих основу современной атомной энергетики, используется около одного процента природного урана, оставшиеся 99% направляются на временное хранение или утилизируются как радиоактивные отходы.