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Детские сады и школы

В Кабардино-Балкарии открыта школа на 825 учащихся

  •  © glava.kbr.ru

В г. Нарткала состоялось открытие нового здания лицея № 1 на 825 учащихся. Сдача объекта в эксплуатацию решила многолетнюю проблему перевода на односменный режим обучения.

Общая площадь здания составляет 9244,7 м2. Оно построено взамен старого здания 1936 года постройки. Строительство осуществлено в рамках Федеральной программы «Жилище», с общим объемом финансирования 289 млн рублей.

В пяти корпусах размещены просторные учебные классы, актовый и спортивный залы, пищеблок, секции дополнительного образования.

Учебное заведение оснащено надежными системами безопасности, пожарной сигнализации, обеспечивается устойчивое автономное тепло-, электро- и газоснабжение. В наружной и внутренней отделке применены экологически чистые и огнестойкие материалы. В учебных классах, столовой, актовом и спортивном залах установлено новейшее оборудование и мебель, благоустроена прилегающая территория.

Особое внимание уделено созданию комфортных условий и адаптации для детей с ограниченными возможностями здоровья всей образовательной инфраструктуры.

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http://glava.kbr.ru/kbr/news/culture/13836----------825--.html

Кабардино-Балкария , новая школа
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