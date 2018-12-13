В Кабардино-Балкарии открыта школа на 825 учащихся

В г. Нарткала состоялось открытие нового здания лицея № 1 на 825 учащихся. Сдача объекта в эксплуатацию решила многолетнюю проблему перевода на односменный режим обучения.

Общая площадь здания составляет 9244,7 м2. Оно построено взамен старого здания 1936 года постройки. Строительство осуществлено в рамках Федеральной программы «Жилище», с общим объемом финансирования 289 млн рублей.

В пяти корпусах размещены просторные учебные классы, актовый и спортивный залы, пищеблок, секции дополнительного образования.

Учебное заведение оснащено надежными системами безопасности, пожарной сигнализации, обеспечивается устойчивое автономное тепло-, электро- и газоснабжение. В наружной и внутренней отделке применены экологически чистые и огнестойкие материалы. В учебных классах, столовой, актовом и спортивном залах установлено новейшее оборудование и мебель, благоустроена прилегающая территория.

Особое внимание уделено созданию комфортных условий и адаптации для детей с ограниченными возможностями здоровья всей образовательной инфраструктуры.