Комплекс понтонного парка ПП-2005 поступает на вооружение 2-й армии ЦВО

Новейший комплекс понтонного парка ПП-2005 на базе автомобиля КамАЗ-63501, который состоит из более 40 речных, береговых и моторных звеньев, начал поступать в общевойсковые армии Вооруженных Сил Российской Федерации. Ранее еще четыре таких комплекса были поставлены в войска. Их получали только отдельные инженерные соединения окружного подчинения.

Первой такой комплекс начала получать 2-я общевойсковая армия Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированная в регионах Поволжья. На этой неделе объединение получило первую партию из 15 единиц техники из состава парка ПП-2005, до конца года запланирована поставка полного комплекта. Понтонный парк будет находиться на вооружении инженерных подразделений армии, дислоцированных в Удмуртии.

Комплекс понтонного парка ПП-2005 на базе КамАЗ-63501 является последним достижением в области мирового понтонного мостостроения. Мосты и паромы, собранные из понтонного парка ПП-2005, обеспечивают переправу гусеничной и колесной техники, включая особо тяжелые образцы, при высоких скоростях течения, ветровом волнении, а также в зимних условиях.

В понтонном парке ПП-2005 реализованы новейшие конструктивные решения. В сравнении с понтонным парком ПМП в состав ПП-2005 включены новейшие средства моторизации — моторные звенья, палуба которых оснащена встроенной проезжей частью, а борта — стыковыми устройствами, что позволяет использовать моторные звенья непосредственно в составе моста или парома.

Грузоподъемность моста составляет до 120 тонн при его длине из комплекта парка 268 метров. Данный парк применим при скорости течения до 3 метров в секунду и волнением до 3 баллов. Время наводки моста — до 1 часа.

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