Катер связи КСВ-2168 передан ВМФ России





© Фото из открытых источников

Сегодня в Балтийске после успешного завершения ходовых и государственных испытаний на катере связи КСВ-2168 проекта 1388НЗ поднят флаг ВМФ России.

Катер построен ОАО «Сокольская судоверфь» (Нижегородская оюласть) и спущен на воду 27 октября 2017 года, а 26 августа этого года начал переход по внутренним водным путям на Балтику. Проект судна разработан АО «КБ «Вымпел» (Нижний Новгород).

Технические характеристики:

Водоизмещение (полное): 993 т.

Главные размерения: длина — 66.9 м, ширина — 11 м, осадка — 3 м

Максимальная скорость хода: 20 узлов

Дальность плавания экономическим ходом: 1000 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 16 человек

Катер способен принять на борт до 24 человек командного состава.

Фото с сайта forums.airbase.ru