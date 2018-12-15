Катер связи КСВ-2168 передан ВМФ России
Сегодня в Балтийске после успешного завершения ходовых и государственных испытаний на катере связи КСВ-2168 проекта 1388НЗ поднят флаг ВМФ России.
Катер построен ОАО «Сокольская судоверфь» (Нижегородская оюласть) и спущен на воду 27 октября 2017 года, а 26 августа этого года начал переход по внутренним водным путям на Балтику. Проект судна разработан АО «КБ «Вымпел» (Нижний Новгород).
Технические характеристики:
Водоизмещение (полное): 993 т.
Главные размерения: длина — 66.9 м, ширина — 11 м, осадка — 3 м
Максимальная скорость хода: 20 узлов
Дальность плавания экономическим ходом: 1000 миль
Автономность: 10 суток
Экипаж: 16 человек
Катер способен принять на борт до 24 человек командного состава.
Фото с сайта forums.airbase.ru
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15.12.1812:00:02
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