Росатом выводит на рынок программный продукт мирового уровня

В Москве состоялась презентация цифрового продукта «Логос Аэро-Гидро», созданного специалистами инженерных и вычислительных задач. Впервые Госкорпорация «Росатом», которая давно внедряет свои цифровые инструменты внутри и за пределами атомной отрасли, приступила к их тиражированию в виде «коробочного» ПО. Теперь сверхточные вычисления «Логоса» доступны любому предприятию для решения его инженерных задач.

Программный пакет «Логос» существует уже давно. За его разработку саровский ядерный центр РФЯЦ-ВНИИЭФ взялся ещё в 2009 году, когда стало ясно, что ситуация с внедрением суперкомпьютерных технологий в отечественную промышленность близка к критической. Тогда обсуждение проблемы вышло на самый высокий политический уровень, а разработка «Логоса» — на высший научный. У Росатома к тому времени был накоплен огромный опыт в области суперкомпьютерного моделирования. Ведь оно является ключевым инструментом технологии проведения исследований без ядерных испытаний. Поэтому в объявленном на 2010-2012 годы президентском проекте разработчиками «Логоса» стали именно атомщики.

Эта работа продолжилась с участием партнёров, которыми выступили шесть организаций оборонно-промышленного комплекса. Так, на базе «Сухого», «Малахита», «­КАМАЗ» и других «Логос» стали проверять, дорабатывать и использовать. Именно в партнёрском сотрудничестве и создано «коробочное» решение — готовый продукт для рынка.

«Логос Аэро-Гидро» предназначен для расчётов в области аэрогидродинамики. То есть во всех областях, где жидкости и газы соприкасаются с твёрдыми телами, в том числе движущимися. Это, к примеру, расчёты того, как течёт топливо в двигателях, какой должна быть форма крыла самолёта, какими мосты под влиянием течений, или корпус судна, или кузов автомобиля для минимизации сопротивления ветра. Модуль позволяет описывать все физические процессы, необходимые при проектировании высокотехнологических промышленных изделий, повышая их качество и технические характеристики.

В целом «Логос Аэро-Гидро» позволяет решать задачи, возникающие при проектировании, обосновании безопасности и эксплуатации высокотехнологичных изделий промышленности. Как результат, промышленники получают сокращение количества, сроков и стоимости натурных экспериментов, моделирование режимов, недоступных для экспериментальной отработки.

Для того чтобы создать летательный аппарат нового поколения, нужно обладать большим научно-техническим заделом. Исследовать критические точки помогает математическое моделирование. Как рассказал начальник отдела высокопроизводительных вычислений «ОКБ Сухого» Александр Корнев, суперкомпьютерными технологиями компания начала заниматься в 2002 году, когда поставили задачу создать Су-57. Не хватало вычислительных ресурсов, а ПО использовалось большей частью зарубежное."Для Су-57, так же как для Су-35 и Су-34, решается большой спектр задач в области аэро­динамики, предсказания нагрузок, специфических воздействий. Здесь «Логос» оказывает неоценимую помощь, принося качественные результаты во все исследуемые области. Это даёт основания для принятия решений во многих случаях", — сообщил Корнев.Предприятия получили доступ к серьёзным вычислительным ресурсам: 3Dмодели стали подробными и соответствовать реальным конструкциям, результаты испытаний — более достоверными Благодаря новому цифровому продукту предприятия получили доступ к серьёзным вычислительным ресурсам: 3D-модели стали подробными и соответствовать реальным конструкциям, результаты испытаний — более достоверными.

Как рассказал начальник НИО МАИ, замдиректора ПИНЦ «ОКБ Сухого» Дмитрий Стрелец, возможность замены части натурных испытаний существенно сократит время и расходы предприятий.

Изначально разработанный для атомной отрасли «Логос» способен решать задачи моделирования процессов гидрогазодинамики для широкого круга других высокотехнологичных отраслей промышленности, включая авиастроение, ракетно-космическую отрасль, судостроение и автомобилестроение.

Чтобы вывести продукт на рынок, Госкорпорации пришлось решить множество задач: создать описания решения и его модулей, построить обучение, обеспечить техподдержку пользователей и так далее.

«Логос» — продукт, отвечающий мировым требованиям к подобным расчётным кодам. В настоящее время разработчики ставят перед собой задачу прежде всего широко внедрить его на российский рынок. Об этом «Парламентской газете» рассказала директор по цифровизации Росатома ­Екатерина Солнцева."В силу в том числе политической ситуации перед нами стоит первоочередная задача обеспечить российские предприятия отечественными продуктами мирового класса для решения инженерных задач. Поэтому сначала мы будем работать на внутреннем рынке, а потом уже локализовывать для других стран и выводить на мировой рынок", — сообщила она.

Мы все работаем над одной задачей, чтобы российская промышленность пользовалась отечественными продуктами", — заключила Екатерина Солнцева.Как сообщила директор по цифровизации Росатома, следующими на рынке будут представлены «коробочные» решения «Логос Тепло» и «Логос Прочность», которые будут покрывать практически все задачи инженерного моделирования.

Президентом поставлена задача, чтобы каждая госкорпорация и госкомпания внесли свой вклад в реализацию майского указа (так называемые проекты прорыва), в развитие экономики и цифрового ландшафта. Это начало нашего вклада. Это тот случай, когда долг абсолютно совпадает с нашим желанием", — заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачёв, представляя разработку.И добавил, что Росатом давно движется по пути цифровизации, а в ноябре 2018 года Госкорпорация утвердила стратегию своего развития в области цифровых технологий. Она рассчитана на горизонте 2030+.

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