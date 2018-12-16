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Транспорт и логистика

«Русская механика» поставила спасателям и пограничникам 449 машин

  •  © go-rm.ru

В 2018 году компания «Русская механика» произвела 335 снегоходов и квадроциклов для МЧС России. Региональные отделения МЧС используют снегоходы TAYGA PATRUL 551SWT c санями (нартами) и квадроциклы РМ 500-2. К ним предусмотрены трейлеры для транспортировки машин. Технику получили спасатели Якутска, Анадыря, Магадана, Биробиджана, Амурской, Кемеровской, Хабаровской, Нижегородской областей и других регионов страны. Снегоходы МЧС также направлены на службу в Сибирский, Байкальский, Северо-Кавказский, Уральский, Приволжский, Дальневосточный поисково-спасательные отряды, Арктический спасательно-учебный центре «Вытегра».

  •  © go-rm.ru

9 октября в Уфимском районе на территории пожарного подразделения Госкомитета Башкортостана по чрезвычайным ситуациям состоялась церемония вручения пожарной и аварийно-спасательной техники. Представителям муниципальных районов и сельских поселений передано девять снегоходов производства «Русской механики». По словам начальника Аварийно-спасательной службы Башкортостана Владимира Тимашева, новую технику спасатели будут эксплуатировать бережно, эффективно и в интересах спасения населения.

  •  © go-rm.ru

  •  © go-rm.ru

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http://go-rm.ru/news20181024.html

Русская механика, снегоходы, квадроциклы
  • Нет аватара Инженер2015
    16.12.1812:15:18

    красивые машины…   

    надо и на коммерческий рынок и на экспортный выходить…не только на госзаказы рассчитывать

    #1093174
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