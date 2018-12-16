«Русская механика» поставила спасателям и пограничникам 449 машин

В 2018 году компания «Русская механика» произвела 335 снегоходов и квадроциклов для МЧС России. Региональные отделения МЧС используют снегоходы TAYGA PATRUL 551SWT c санями (нартами) и квадроциклы РМ 500-2. К ним предусмотрены трейлеры для транспортировки машин. Технику получили спасатели Якутска, Анадыря, Магадана, Биробиджана, Амурской, Кемеровской, Хабаровской, Нижегородской областей и других регионов страны. Снегоходы МЧС также направлены на службу в Сибирский, Байкальский, Северо-Кавказский, Уральский, Приволжский, Дальневосточный поисково-спасательные отряды, Арктический спасательно-учебный центре «Вытегра».

9 октября в Уфимском районе на территории пожарного подразделения Госкомитета Башкортостана по чрезвычайным ситуациям состоялась церемония вручения пожарной и аварийно-спасательной техники. Представителям муниципальных районов и сельских поселений передано девять снегоходов производства «Русской механики». По словам начальника Аварийно-спасательной службы Башкортостана Владимира Тимашева, новую технику спасатели будут эксплуатировать бережно, эффективно и в интересах спасения населения.