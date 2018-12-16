«Русская механика» представила в Финляндии шесть моделей снегоходов, новый FRONTIER

3-4 ноября «Русская механика» приняла участие в Международной снегоходной выставке Kelekkamessut в финском городе Рованиеми.

Шесть моделей РМ, выставленных в Рованиеми, уже знакомы скандинавским снегоходчикам: TAYGA PATRUL 800 SWT, TAYGA VARYAG 550, TIKSY 250, детский SNOW CAT, BURAN 4T, RM VECTOR 551i (в Финляндии демонстрируются под названием FRONTIER 551). Эти снегоходы прошли европейскую сертификацию. Четыре из них с 2017 года экспортируются в страны Скандинавии. На Kelekkamessut все машины представлены в новом дизайне, разработанном московским дизайн-бюро «Масштаб», сотрудники которого также посетили выставку.

Фоторепортаж:

РМ принимает участие в снегоходной выставке в Рованиеми в третий раз. В этом году компания организовала презентацию нового снегохода. VECTOR 1000 (в Финляндии FRONTIER 1000) — модель туристического класса, с оригинальным, запоминающимся внешним обликом. Снегоход демонстрирует новый подход «Русской механики» к проектированию техники.

«Русская механика» представила на экспозиции два образца FRONTIER 1000: один — для презентации, второй — для посетителей. Фотографии свидетельствуют: финские пользователи тщательно изучали и ту, и другую машины. Первая реакция —положительная. Были отмечены эргономические свойства, компактность и функциональность рулевого управления, удачное световое решение, мощностные характеристики, яркий дизайн. Главное из отзывов: это абсолютно иной (не похожий на другие модели РМ) снегоход.

Хорошие отзывы посетителей заслужил уже проверенный финскими журналистами на рыбинских трассах FRONTIER 551i, серийное производство которого началось в феврале этого года. TAYGA PATRUL 800 и утилитарный VARYAG 550 (бестселлер продаж в Скандинавии) также вызвали интерес. Легкий TIKSY (выставочный образец) был приобретен у финского дилера РМ во время работы экспозиции.

BURAN 4T — отдельная история. Финские фермеры, охотники, рыболовы оценили качества этой машины, которые в течение полувека остаются незаменимыми для жителей Севера России: надежность, простоту в обслуживании, возможность ездить по любой лесной территории, и не только по снежному пространству.

В течение двух дней Kelekkamessut (в переводе с финского — «выставка снегоходов») посетили 18 тысяч человек. Это на 2 тысячи больше, чем в прошлом году. Население Рованиеми — 60 тысяч.

Второй день Kelekkamessut — семейный. Детский Snow Cat «Русской механики» пользовался популярностью, не оставался без внимания.

Экспозицию РМ для знакомства с техникой посетили представители компаний BRP, Yamaha. С предложениями о сотрудничестве выступили финские и шведские компании. Активное участие в подготовке экспозиции и проведении презентации приняли дистриьбютор (Masco Oy) и дилеры РМ в Скандинавии. «Русская механика» подтвердила экспортные поставки 2018 года. В ноябре одновременно с очередной партией техники финским и шведским дилерам будет отправлена крупная партия запчастей для организации сервисного обслуживания снегоходов РМ. Пакет заказов на 2019 год — в стадии формирования. На данный момент дилеры заявили об увеличении количества потенциальных покупателей техники РМ в Скандинавии в два раза. Достигнута договоренность с организаторами Международной выставки снегоходов в Рованиеми о размещении стенда РМ в 2019 году.

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