Новости дорожного хозяйства

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В Бурятии реконструирован 4-километровый участок трассы Р-258 возле озера Байкал





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По заказу подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Южный Байкал» подрядная организация завершила реконструкцию участка автодороги с 243 по 248 км Р-258 «Байкал» Иркутск — Улан-Удэ — Чита. Это один из значимых объектов на сети федеральных автодорог в границах Бурятии, поскольку он находится в непосредственной близости к озеру Байкал.

Все въезды в Калугу приведены в нормативное состояние





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В рамках визита в Калужскую область руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк проехал по участкам обхода Калуги (в составе Р-132 Калуга-Тула-Михайлов-Рязань) и подъезда к областному центру от М-3 «Украина», введенным в эксплуатацию после капитального ремонта.

Эти федеральные трассы, подведомственные ФКУ Упрдор Москва — Бобруйск, частично проходят в черте Калуги и связывают город с магистральной дорожной сетью страны и международным аэропортом «Грабцево». Они являются не только важными составляющими мощного транспортного узла, но и визитной карточкой региона.

Летом 2016 года были начаты масштабные работы по капитальному ремонту существующего обхода города Калуги, которые завершены в октябре текущего года. В ходе работ усилена дорожная одежда, обновлены пересечения и примыкания, отремонтированы транспортные развязки, переходно-скоростные полосы и водопропускные трубы. Новшеством для этой трассы стала установка на виражах разделительного железобетонного монолитного ограждения (аналог «Нью-Джерси») общей длиной 7 км. Еще одной мерой по обеспечению безопасности движения на обходе Калуги стало переустройство существующих и строительство новых линии электроосвещения протяженностью почти 30 км.

В Волгоградской области завершены ремонтные работы на федеральной автодороге Р-22 «Каспий»





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В этом году подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор Москва-Волгоград ввело в эксплуатацию 66 км трассы на московском, астраханском и элистинском направлениях.

В городе Пустошка Псковской области после капитального ремонта открыто движение по путепроводу

В этом году в Новгородской области отремонтировали 21 километр трассы М-10 «Россия»

Протяженность трассы А-350 Чита-Забайкальск с цементобетонным покрытием увеличилась на 10 км

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Забайкалье» ввело в эксплуатацию после капитального ремонта 10-километровый участок федеральной автодороги А-350 Чита-Забайкальск-граница с Китайской Народной Республикой в Борзинском районе Забайкальского края.

Отличительной чертой проекта является покрытие из монолитного цементобетона, которое на отрезке с 354 по 364 км устроили на основании из асфальтогранулобетонной смеси.

ФКУ Упрдор «Забайкалье» имеет опыт укладки таких покрытий. В общей сложности более 45 км автодороги А-350 Чита-Забайкальск выполнены из цементобетона. Участки сданы в эксплуатацию в 2013-2015 годах, за это время технология доказала целесообразность. В условиях малоснежной зимы, что характерно для районов, по которым проходит автодорога Чита-Забайкальск, благодаря устройству жестких покрытий отпадает необходимость применять химические способы борьбы со снежным накатом на дорожном покрытии.

В Республике Карелия на автодороге А-121 «Сортавала» освещены все населенные пункты

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Кола» завершило работы по устройству линий наружного освещения вдоль всех населенных пунктов, расположенных на автодороге А-121 «Сортавала» в Карелии. Введено в эксплуатацию 24 километра уличного освещения, которое обеспечило нормативную видимость в населенных пунктах.

Работы выполнены в Лахденпохском и Сортавальском районах: уровень безопасности дорожного движения повысился в городе Лахденпохья, поселках Раухала, Мийнала, Оппола, Кортела, Реускала, Мейери, Хаапалампи, Хелюля и Раутакангас. Установлено 715 опор освещения, 823 светильника, построено почти 11 километров тротуаров для пешеходов.

Степень освещенности трассы может дистанционно регулироваться с помощью современной автоматизированной системы. Среди преимуществ программного комплекса — удаленный контроль и диагностика осветительных приборов, управление ими как в автономном режиме, так и посредством прямых команд диспетчера из территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Кола». Внедрение автоматизированной системы на подведомственных Управлению автодорогах позволило сократить энергопотребление на 35% и снизить расходы на эксплуатацию освещения.

Всего протяженность линий электроосвещения на автодороге А-121 «Сортавала» составляет порядка 54 км линий.

В Бурятии отремонтировано 8 км федеральной трассы Р-258 «Байкал»





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По заказу подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Южный Байкал» подрядная организация завершила ремонт участка трассы Р-258 «Байкал» с 480 по 488 км в Тарбагатайском районе Бурятии.

На объекте ремонта специалисты усилили конструкцию дорожной одежды, уложили новое дорожное покрытие из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетонного покрытия, укрепили обочины, обустроили систему водоотвода с проезжей части, а также отремонтировали две водопропускные трубы. Кроме того, выполнены работы по обустройству существующих площадок отдыха.

В целях обеспечения безопасного дорожного движения установлено 3,5 км металлического барьерного ограждения, 50 сигнальных столбиков, 116 дорожных знаков, нанесена горизонтальная дорожная разметка.

С начала этого года на подведомственной сети автодорог ФКУ Упрдор «Южный Байкал» в Бурятии отремонтировано 102 км федеральных автодорог, из них 52 км капитально.

В Лысогорском районе Саратовской области завершён ремонт двух автодорог к отдалённым селам





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Дорога протяжённостью 58,8 км ни разу не ремонтировалась с момента постройки в 1991 году. Она соединяет 7 сел, в которых проживает 3,5 тыс. человек.

Пост сделан с содействием блогера Human RS!