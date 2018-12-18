Новосибирская ГК «Сибирский БарС» расширила площади сыродельного завода



директор ООО «Сибирский БарС» («СибБарС») Марина Гусева

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«Сибирский БарС» реализует проект расширения производства сыров. Новосибирская группа компаний провела реконструкцию действующих площадей завода и завершила строительство новых.

— Сегодня у нас частично завершена реализация проекта по реконструкции и строительству новых мощностей сыродельного завода. Общая производственная площадь компании сейчас составляет 4,1 тысячи кв. м, — рассказала финансовый директор ООО «Сибирский БарС» («СибБарС») Марина Гусева, выступая в ходе «открытых дверей» АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» (АИР).

По ее словам, сегодня компания в год перерабатывает около 25 тысяч тонн сырого молока, производит 1 тысячу тонн сыров и около 900 тонн масла. Годовой оборот компании составляет 750 млн рублей, создано 250 рабочих мест.

— Сегодня у нас сформирована постоянная сырьевая база, которая дает нам возможность расширять производство и рынки сбыта, минимизировать затраты на поиск сырья и сглаживать сезонные колебания по ценам, — поясняет Гусева.

Дистрибьюторская сеть охватывает большую часть регионов РФ — от Дальнего Востока до Калининграда. Наиболее крупные сети, реализующие продукцию «СибБарСа»: «Магнит», «Быстроном», «Лента», «Мария Ра», «Х5».

По словам Марины Гусевой, стратегия компании предполагает увеличение продаж за счет расширения ассортимента и вывода на рынок продуктов разного ценового сегмента. Компания выпускает продукцию в среднем и премиальном ценовых сегментах.

— В рамках проекта мы получили кредит в Банке ВТБ на строительство и реконструкцию помещений. Сейчас оснащаем их новым оборудованием. Это второй этап реализации нашего инвестиционного проекта, по которому мы намерены работать совместно с АИР. На площадке планируется производить дополнительные виды рассольных сыров и сливочное масло, — пояснила во время пресс-подхода Марина Гусева. — В перспективе мы также хотим сделать упор на развитии линейки мягких сыров, типа Паста Филата: моцареллы, брынзы, рикотты.

После запуска производства на полную мощность «СибБарС» увеличит объем выпускаемой продукции на 30%. В планах компании — выход на новые рынки сбыта. Гусева не исключает, что это может быть КНР. Сейчас производитель изучает специфику спроса в этой стране и особенности работы импортеров.

ООО «Сибирский БарС» («СибБарС») работает на рынке переработки молока и производства молочной продукции около 15 лет. ГК «СибБарС» в год перерабатывает 30 тысяч тонн молока, производит 2,8 тысячи тонн готовой продукции: 1,5 тысячи тонн рассольных сыров, 1,3 тысячи тонн сливочного масла. Годовой оборот ГК составляет 900 млн рублей. Численность сотрудников — 400 человек. Производственные и сырьевые мощности расположены в Здвинском районе Новосибирской области.

https://infopro54.ru/news...ichit-proizvodstvo-na-30/