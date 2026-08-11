11 августа под Новосибирском официально запущен современное молокоперерабатывающее предприятие — «Сибирская академия молочных наук».

Новый завод, расположенный в Маслянинском муниципальном округе, станет одним из крупнейших молокоперерабатывающих предприятий за Уралом. Его строительство началось в 2018 году как часть масштабного инвестиционного проекта. Производственная мощность составляет 1150 тонн молока в сутки, или 400 тысяч тонн в год.

Инвестиции в проект составили 34,5 млрд рублей.

Особенность предприятия — замкнутый цикл переработки, соответствующий международным стандартам. Здесь будет выпускаться широкий ассортимент продукции: цельномолочная и кисломолочная продукция, твёрдые и полутвёрдые сыры, сливочное масло, сухое молоко. Отдельное внимание уделено глубокой переработке сыворотки.

Ключевой компонент будущего производства — сухая деминерализованная сыворотка (Д90), которая является основным ингредиентом для детского питания. Мощность этой линии составит до 15 840 тонн в год. Сегодня 80% этого продукта Россия импортирует, и новый завод позволит не только заместить иностранные поставки, но и начать экспорт.

Предприятие создаст 624 новых рабочих места. Продукцию планируется поставлять во все регионы России. Завод построен в чистом поле — всю необходимую инфраструктуру создали с нуля.