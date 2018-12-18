Ученым и машиностроителям удалось реализовать металлургический проект, не имеющий аналогов в мире

Машиностроительный концерн «Ормето-ЮУМЗ» (Оренбургская область) представил уникальный для мировой металлургической отрасли комплекс производства сплошных и полых заготовок из легированных сталей методом электрошлакового переплава (ЭШП). Инновационное производство создано на условиях государственно-частного партнерства: 499 млн рублей из необходимого миллиарда выделил федеральный бюджет госконтракта по внедрению НИОКР в промышленности. По задумке разработчиков, это лишь пилотный проект, который станет основой для распространения инновационной технологии и современного оборудования на российских машзаводах, нуждающихся в модернизации металлургических мощностей.

Многозадачность

Проект орского комплекса ЭШП — редкий пример успешной совместной работы российских ученых и машиностроителей по внедрению в промышленность отечественных инновационных разработок.

— Наш центр разработал комплексную технологию производства, совместно с НПФ «Комтерм» выполнил эскизный и технический проект, спроектировал и изготовил систему автоматизированного управления, осуществил шефмонтаж, пусконаладку, контроль за испытанием оборудования и обучил специалистов, — рассказывают в НПО «ЦНИИТМаш» (входит в ГК Росатом). — ОРМЕТО-ЮУМЗ сам изготовил все механическое оборудование, модернизировал инфраструктуру комплекса. На российских предприятиях произведена значительная доля электротехнического оборудования, важнейшие компоненты системы автоматического управления.

На строительство нового производства ушло три года, еще примерно год — на подготовку к горячему пуску (первую единичную продукцию начали получать весной 2013 года). Сейчас комплекс работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации, но уже способен выпускать высококачественные сплошные и полые заготовки весом до 30 тонн из углеродистых, легированных и высоколегированных сталей для различных отраслей промышленности.В перспективе машиностроители рассчитывают вывести его на промышленную производительность в 6 тыс. тонн в год.- Уникальность комплекса ЭШП в его многофункциональности и возможности производить заготовки из широкого спектра материалов для современных изделий тяжелого и энергетического машиностроения, — поясняет ведущий специалист ЦНИИТ­Маш Жания Каширина.

— Установка состоит из двух колонн, которые могут работать как независимо друг от друга, так и совместно — для получения крупногабаритной номенклатуры. Отличительная особенность установки в том, что здесь можно получать не только сплошные слитки, но и полые заготовки диаметром от 500 до 1400 мм (в перспективе — до 2 м) с толщиной стенки 55 — 300 мм и длиной до 9 м. В мире подобных комплексов еще не было.

Разработчикам удалось существенно снизить материальные и сырьевые затраты. В отличие от установок ЭШП, которые работают на машзаводах со времен СССР, новый комплекс имеет источник питания регулируемой пониженной частоты тока 0,1 — 10 Гц и систему автоматического управления, основанную на контроле большого массива электрических, кинематических, тепловых, физико-химических параметров процесса.

По словам заместителя главного инженера по спецметаллургии орского завода Анатолия Красовского, в совокупности это позволяет снизить удельный расход электроэнергии на 15 — 22%, а коэффициент использования металла увеличить не менее чем на 15%. При этом существенно повышается качество самого металла: он не только практически полностью освобождается от примесей и неметаллических включений, но и приобретает улучшенные механические и эксплуатационные характеристики, соответствующие требованиям конструкторов ХХI века.

За создание и промышленное освоение инновационной ресурсосберегающей технологии спецметаллургии авторы удостоены премии правительства РФ в области науки и техники за 2013 год.

Справка:

Электрошлаковый переплав — электрометаллургический процесс, при котором металл в виде расходуемого электрода переплавляется в ванне электропроводного синтетического шлака под действием тепла, выделяющегося в шлаке при прохождении электрического тока. Капли металла проходят сквозь толщу шлаковой ванны, очищаются от примесей и опускаются, образуя металлическую ванну.

Процесс происходит в водоохлаждаемой форме — кристаллизаторе, где металл постепенно, снизу вверх, кристаллизуется. По мере оплавления электрод подается в шлаковую ванну, поэтому объем металлической ванны непрерывно восполняется. В результате последовательного наплавления образуется слиток металла, лишенный дефектов традиционного наливного слитка.