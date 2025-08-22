Подпишись
Ученые ПНИПУ разработали реактор для получения ключевого компонента химической промышленности

 © pstu.ru

Ученые Пермского Политеха разработали новый тип реактора, который обеспечивает равномерный прогрев устройства, в отличие от аналогов. Конструкция позволяет на 30% увеличить производительность получения синтез-газа.

Синтез-газ служит основой для производства множества ценных химических продуктов. Это смесь водорода и оксида углерода, которую вырабатывают из углеродсодержащего сырья, а затем перерабатывают в топливо, пластмассы, удобрения, синтетические смолы и лекарственные средства. В промышленности для его получения используется специальный реактор, в котором сырье, например, природный газ, с помощью катализатора и при определенных температуре и давлении преобразуется в синтез-газ.

На изобретение получен патент. Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

Реактор для получения синтез-газа представляет собой металлический каркас, в котором расположены реакционные и теплообменные трубки. В первых послойно расположен катализатор — металлокерамические гранулы, ускоряющие процесс синтеза, а вторые отводят тепло из устройства. Проходя через катализатор, компоненты углеводородного сырья вступают с ним в химическую реакцию и выходят в виде синтез-газа (смеси водорода и оксида углерода).

Основная проблема существующих устройств заключается в неравномерном распределении тепла в слоях катализатора. Во время процесса важно строго соблюдать температурный режим, чтобы обеспечить химическую реакцию между веществами. Однако металлические трубки нагреваются быстрее по сравнению с керамическим материалом, из-за этого катализатор у стенок трубок сильно перегревается, а в центре, наоборот, не прогревается до нужной температуры.

Ученые Пермского Политеха разработали новую конструкцию реактора, в котором слои катализатора чередуются со слоями сферических металлических частиц. Последние позволяют быстрее проводить тепло внутри трубок, за счет чего оно распределяется равномерно.

— Наше устройство для получения синтез-газа содержит реакторную камеру — полый цилиндр, внутри которого установлены 30 каналов (трубок) увеличенного диаметра и система нагрева, представляющая собой центральную трубу с отверстиями для выхода тепла. Сами каналы заполнены с чередованием слоев катализатора (никель с керамикой) и слоя металлических шариков. Такая конструкция обеспечивает одинаковый прогрев и повышение производительности реактора на 30%, — рассказывает Николай Кондрашов, главный инженер проектов ПНИПУ.

Такой результат ученые получили, испытав опытный образец устройства на российском предприятии атомной отрасли.

Разработанный реактор работает следующим образом: углекислый газ и водяной пар под давлением подают в центральную трубу и поджигают, тем самым нагревая стенки до 900 градусов. В реакционные каналы закачивают углеводородное сырье, например, метан, он проходит через слои металлических шариков и катализатора, где происходит превращение веществ в смесь водорода и оксида углерода. В результате полученный синтез-газ выводится из устройства.

Новый тип реактора ученых Пермского Политеха позволит повысить производительность синтез-газа в российской химической промышленности. Предлагаемая конструкция обеспечивает надежность и эффективность работы, снижая затраты и увеличивая выход полезного продукта.
Источник: pstu.ru

Комментарии

  • Нет аватара DimaY
    22.08.2510:20:26

    Дело хорошее, синтез газом давно надо заниматься, в том числе перерабатывая уголь, но в статье явная ошибка. «Разработанный реактор работает следующим образом: углекислый газ и водяной пар под давлением подают в центральную трубу и поджигают, тем самым нагревая стенки до 900 градусов.» Смесь углекислого газа и водяного пара не горит…

    #1304989
    • Нет аватара termometrix
      22.08.2511:55:31

      Согласен,смешивать водяной пар и углекислый газ для производства синтез-газа, воспламеняя их, невозможно.Для получения синтез-газа углеродсодержащие вещества (например, метан) реагируют с водяным паром при высоких температурах, или проводится окислительный пиролиз природного газа. Для реакции требуется высокая температура и подходящий реагент, а не воспламенение смеси водяного пара и CO₂.

      Реакция: CH₄ + H₂O ⇄ CO + 3H₂.

      #1304995