В Самарской области введена вторая очередь солнечной электростанции.
-
- https://opt-492372.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/bd3/bd323bf9005b93410167565686456545.JPG?154519635934952
- © opt-492372.ssl.1c-bitrix-cdn.ru
18 декабря, в Самарской области состоялось несколько мероприятий приуроченных к празднованию Дня энергетика. Начался день с технического пуска второй очереди Самарской солнечной электростанции.
Напомним, что в октябре т.г. состоялся запуск первой очереди Самарской солнечной электростанции. На полную мощность станция должна выйти весной 2019 года после ввода в эксплуатацию последней (третьей) очереди строительства. Мощность объекта составит 75 МВт. Этой мощности хватило бы для обеспечения электроэнергией г. о. Новокуйбышевск, рядом с которым она находится. Станция занимает площадь более 2 км 2, на которых будет установлено 265,8 тысяч фотоэлектрических модулей. При выходе на проектную мощность выработка электроэнергии станцией составит — 92 млн. кВтч/год.
-
- seregin-s1
- 19.12.201808:42
- 6
19.12.1810:30:06
19.12.1811:20:28
19.12.1811:13:19
19.12.1813:03:40
19.12.1813:06:02
19.12.1813:52:45