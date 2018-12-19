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Энергетика и ТЭК

В Самарской области введена вторая очередь солнечной электростанции.

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18 декабря, в Самарской области состоялось несколько мероприятий приуроченных к празднованию Дня энергетика. Начался день с технического пуска второй очереди Самарской солнечной электростанции.

Напомним, что в октябре т.г. состоялся запуск первой очереди Самарской солнечной электростанции. На полную мощность станция должна выйти весной 2019 года после ввода в эксплуатацию последней (третьей) очереди строительства. Мощность объекта составит 75 МВт. Этой мощности хватило бы для обеспечения электроэнергией г. о. Новокуйбышевск, рядом с которым она находится. Станция занимает площадь более 2 км 2, на которых будет установлено 265,8 тысяч фотоэлектрических модулей. При выходе на проектную мощность выработка электроэнергии станцией составит — 92 млн. кВтч/год.

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https://www.eprussia.ru/news/base/2018/5201617.htm

Энергетика и ТЭК
  • Нет аватара Инженер2015
    19.12.1810:30:06

    Солнечные батереи российского производства?

    #1093945
    • Aleksandr Timofeyev Aleksandr Timofeyev
      19.12.1811:20:28

          И еще один хороший вопрос:

      А зачем Самаре очень дорогая солнечная электроэнергия?

      #1093952
  • aleksandrvvsysop . aleksandrvvsysop .
    19.12.1811:13:19

    «18 декабря, в Самарской области состоялось несколько мероприятий приуроченных к празднованию Дня энергетика». Зачем сюда с такой пунктуацией?

    #1093950
    • Нет аватара seregin-s1
      19.12.1813:03:40

      Чтобы энергетики поняли, что дальше был праздник.)

      #1093976
  • Владимир Киреев Владимир Киреев
    19.12.1813:06:02

    «Этой мощности хватило бы …», но не хватит. Потому как мощность надо умножать на КИУМ. А для самарской области он, полагаю и до 0.1 не дотягивает. т. е. в реалии киловатт-часах и десятой части от потребностей не обеспечит. Да еще и на то время, когда солнца нет, нужны другие источники ЭЭ. В полном объеме.

    Ну и нафига такая дорогая безделушка? У нас что, все проблемы в стране решены, чтобы деньги вот так выбрасывать?    

    #1093977
    • Aleksandr Timofeyev Aleksandr Timofeyev
      19.12.1813:52:45

      Причем занимает эта дорогая безделушка хорошие равнинные, пахотные земли.

      #1093987
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