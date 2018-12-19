В Самарской области введена вторая очередь солнечной электростанции.

18 декабря, в Самарской области состоялось несколько мероприятий приуроченных к празднованию Дня энергетика. Начался день с технического пуска второй очереди Самарской солнечной электростанции.

Напомним, что в октябре т.г. состоялся запуск первой очереди Самарской солнечной электростанции. На полную мощность станция должна выйти весной 2019 года после ввода в эксплуатацию последней (третьей) очереди строительства. Мощность объекта составит 75 МВт. Этой мощности хватило бы для обеспечения электроэнергией г. о. Новокуйбышевск, рядом с которым она находится. Станция занимает площадь более 2 км 2, на которых будет установлено 265,8 тысяч фотоэлектрических модулей. При выходе на проектную мощность выработка электроэнергии станцией составит — 92 млн. кВтч/год.