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Космонавтика

Пилотируемый корабль «Союз МС-09» успешно приземлился в Казахстане

  •  © cdni.rt.com

Три члена экипажа корабля «Союз МС-09», вернувшиеся с Международной космической станции (МКС), эвакуированы из спускаемого аппарата в казахстанской степи.

Специалисты поисково-спасательных групп добрались до спускаемого аппарата и начали проводить эвакуацию вернувшегося на Землю экипажа корабля #СоюзМС09. Самочувствие Сергея Прокопьева Александра Герста и Серины Ауньён-Чэнселлор хорошее.

В 04:55 «Союз МС-09» штатно отстыковался от Международной космической станции.

  •  © cdni.rt.com

 https://twitter.com/rosco...tatus/1075626159424069633 

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https://russian.rt.com/science/news/585196-pilotiruemyi-soyuz-ms-09-prizemlilsya

Роскосмос, МКС, Союз МС-09
  • Akimich Akimich
    20.12.1809:33:53

    Если честно, немного волновался за них. Ведь про дырочку информацию везли. А наши «партнеры» еще те «партнеры», могли и гадость какую сотворить…

    #1094131
    • Игорь Brick
      20.12.1811:07:15

      Есть подозрение, что не только информацию о дырочке привезли, но и исполнителя.

      #1094151
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