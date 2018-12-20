Пилотируемый корабль «Союз МС-09» успешно приземлился в Казахстане
Три члена экипажа корабля «Союз МС-09», вернувшиеся с Международной космической станции (МКС), эвакуированы из спускаемого аппарата в казахстанской степи.
Специалисты поисково-спасательных групп добрались до спускаемого аппарата и начали проводить эвакуацию вернувшегося на Землю экипажа корабля #СоюзМС09. Самочувствие Сергея Прокопьева Александра Герста и Серины Ауньён-Чэнселлор хорошее.
В 04:55 «Союз МС-09» штатно отстыковался от Международной космической станции.
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20.12.1809:33:53
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