Пилотируемый корабль «Союз МС-09» успешно приземлился в Казахстане

Три члена экипажа корабля «Союз МС-09», вернувшиеся с Международной космической станции (МКС), эвакуированы из спускаемого аппарата в казахстанской степи.

Специалисты поисково-спасательных групп добрались до спускаемого аппарата и начали проводить эвакуацию вернувшегося на Землю экипажа корабля #СоюзМС09. Самочувствие Сергея Прокопьева Александра Герста и Серины Ауньён-Чэнселлор хорошее.

В 04:55 «Союз МС-09» штатно отстыковался от Международной космической станции.

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