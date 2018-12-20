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Армия и Флот

«Калашников» начал серийные поставки автомата АК-12 российской армии

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«Калашников» начал серийные поставки новейшего АК-12 российской армии, рассказали РИА Новости в пресс-службе концерна."20 декабря Концерн «Калашников» отгрузил первую партию АК-12 в количестве 2500 штук для Минобороны РФ. Это первый заказчик, кому концерн «Калашников» поставил новейшие автоматы", — говорится в релизе.

Ранее сообщалось, что Минобороны приняло на вооружение автоматы АК-12 и АК-15, разработанные концерном «Калашников» для экипировки солдата будущего «Ратник». Комплекс «Ратник» (боевая экипировка второго поколения) объединяет современное стрелковое вооружение, эффективные комплекты защиты, средства разведки и связи — около десяти различных подсистем. Ожидается, что к 2020 году этими комплексами обеспечат всех военных Сухопутных войск.

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https://ria.ru/20181220/1548307287.html

Армия и флот
  • Нет аватара termometrix
    20.12.1813:18:02

    Надо поставлять и ковровский автомат,он тоже очень хорош.

    #1094194
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