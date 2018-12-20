НЕВА-МЕТАЛЛ ввела в эксплуатацию новое крановое оборудование

Стивидорная компания НЕВА-МЕТАЛЛ ввела в промышленную эксплуатацию новый портальный кран серии «Витязь». Сегодня это оборудование с самой высокой грузоподъемностью на предприятии. В крюковом режиме его грузоподъемность достигает 80 тонн, в грейферном — 32 тонны. Максимальный вылет стрелы крана составляет 40 метров.

«Кран „Витязь“ — один из самых мощных в своем классе. Он относится к последнему поколению перегрузочного оборудования и позволяет обрабатывать все типы судов, которые заходят в морской порт „Большой порт Санкт-Петербург“. Рассчитываем, что ввод в эксплуатацию нового крана позволит увеличить скорость перевалки продукции и даст возможность принимать в обработку еще больше видов грузов», — комментирует генеральный директор компании «НЕВА-МЕТАЛЛ» Андрей Зубарев.

«НЕВА-МЕТАЛЛ» будет использовать оборудование преимущественно для перевалки контейнеров. Кран оснащен современным навесным устройством: автоматическим телескопическим спредером для захвата контейнеров с функцией выравнивания грузов и шестью боковыми флипперами. Чтобы повысить эффективность его эксплуатации, в системе управления оборудованием предусмотрена технология рекуперации электроэнергии. Еще одна особенность крана — механизм его передвижения, который основан на принципе прямого привода последнего поколения без использования внешних зубчатых зацеплений.