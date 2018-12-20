В Ставрополе открыли новый ледовый комплекс

В столице Ставропольского края открыт физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком «Ставрополь — Арена», построенный в рамках социальной программы «Газпром — детям».

Спортивный комплекс «Ставрополь — Арена» вмещает 3 спортивных зала; ледовый каток с трибунами на 200 мест; универсальный зал для игровых видов спорта и зал для единоборств. На прилегающей территории оборудованы теннисный корт и универсальная площадка для игры в волейбол и баскетбол.