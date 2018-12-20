Добавить статью
Спортивные объекты

В Ставрополе открыли новый ледовый комплекс

  •  © s10.stc.all.kpcdn.net

В столице Ставропольского края открыт физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком «Ставрополь — Арена», построенный в рамках социальной программы «Газпром — детям».

Спортивный комплекс «Ставрополь — Арена» вмещает 3 спортивных зала; ледовый каток с трибунами на 200 мест; универсальный зал для игровых видов спорта и зал для единоборств. На прилегающей территории оборудованы теннисный корт и универсальная площадка для игры в волейбол и баскетбол.

  •  © sun1-4.userapi.com

  •  © sun1-5.userapi.com

  •  © pp.userapi.com

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
http://www.stavregion.ru/news/2018/12/20/otkryt-ledovyj-dvorec-stavropol-arena/

Ставропольский край, спортивные объекты
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,