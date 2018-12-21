На комбинате «Вологодский текстиль» запущен красильный цех

14 декабря дан старт новому виду производства на одном из старейших предприятий Вологды.

Запуск новых красильных аппаратов позволит комбинату выйти на самый высокий уровень окрашивания тканей различных составов и как следствие: увеличить объемы выпуска на 120 тысяч погонных метров, отказаться от услуг сторонних организаций и расширить товарную линейку.

Стоимость проекта составляет порядка 42 млн рублей. Для обслуживания высокотехнологичного оборудования дополнительно создано три рабочих места. Специалисты уже прошли соответствующее обучение.

«Установка современных красильных машин дает нам возможность окрашивать ткани, которые используются, для спецодежды. Таким образом, за счет пуска нового цеха мы повышаем конкурентоспособность нашей продукции», — подчеркнул генеральный директор Вологодского текстильного комбината Юрий Войцеховский.