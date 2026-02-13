Это часть фермерского хозяйства под названием «Гришин хутор», которое содержит семья Елагиных. Супруги являются выпускниками школы фермеров. Полученные знания они успешно реализуют в своей работе. В деревню из города Елагины переехали два года назад. В хозяйстве ещё есть стадо коз. Из молока делают сыр, творог и кефир.

«Мы вместе с Анатолием прошли бесплатное обучение в школе фермера и защитили бизнес-проекты: муж — по разведению романовских овец для реализации молодняка и продажи мяса, а я — по выращиванию медоносов для развития пчеловодства. Очень ценны не только знания, но и общение с такими же увлеченными людьми, которые любят нашу землю и хотят на ней работать. Как это делаем мы каждый день», — рассказала Виктория Елагина.

После обучения выпускники «Вологодской школы фермера» Елагины зарегистрировали КФХ и назвали свое фермерское хозяйство «Гришин Хутор» — в честь старшего сына Григория. Под этим брендом Елагины реализуют свою продукцию: козий сыр, молоко, творог, кефир, куриные яйца и мед.

Восьмиклассник Григорий уже получил право на управление трактором. Он участвует в заготовке кормов, уборке урожая, уходе за животными, переработке продукции, строительных и ремонтных работах.

Всего в семье Анатолия и Виктории Елагиных четверо детей. Две старшие дочери живут и трудятся в городе, а сыновья остаются в деревне с родителями, учатся в Старосельской средней школе и помогают по хозяйству после уроков и в каникулы.

«В любом деле важно развитие, тем более в хозяйстве. У нас пока 30 овец, шесть коз и один козел. В дальнейшем поголовье планируем увеличить до 120 голов: 40 из них — овцематки, один баран-производитель и молодняк. Очень хотелось бы показать нашу ферму людям, поэтому планируем сделать ее объектом агротуризма. На „Гришином Хуторе“ можно будет покормить животных, покататься на телеге и даже сделать фото с лосями, которых можно встретить на опушке леса», — поделился глава крестьянско-фермерского хозяйства Анатолий Елагин.

«Для создания комфортных условий развития фермерских хозяйств с 2026 года действует новый федеральный проект «Развитие малого агробизнеса». В рамках проекта Елагины могут воспользоваться такими мерами поддержки, как гранты на развитие фермерских хозяйств и «Агротуризм», а также субсидия на частичное возмещение затрат КФХ.