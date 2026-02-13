Фермерское хозяйство в деревне Славянка Вологодской области открыло овцеферму на 120 голов
Это часть фермерского хозяйства под названием «Гришин хутор», которое содержит семья Елагиных. Супруги являются выпускниками школы фермеров. Полученные знания они успешно реализуют в своей работе. В деревню из города Елагины переехали два года назад. В хозяйстве ещё есть стадо коз. Из молока делают сыр, творог и кефир.
«Мы вместе с Анатолием прошли бесплатное обучение в школе фермера и защитили бизнес-проекты: муж — по разведению романовских овец для реализации молодняка и продажи мяса, а я — по выращиванию медоносов для развития пчеловодства. Очень ценны не только знания, но и общение с такими же увлеченными людьми, которые любят нашу землю и хотят на ней работать. Как это делаем мы каждый день», — рассказала Виктория Елагина.
После обучения выпускники «Вологодской школы фермера» Елагины зарегистрировали КФХ и назвали свое фермерское хозяйство «Гришин Хутор» — в честь старшего сына Григория. Под этим брендом Елагины реализуют свою продукцию: козий сыр, молоко, творог, кефир, куриные яйца и мед.
Восьмиклассник Григорий уже получил право на управление трактором. Он участвует в заготовке кормов, уборке урожая, уходе за животными, переработке продукции, строительных и ремонтных работах.
Всего в семье Анатолия и Виктории Елагиных четверо детей. Две старшие дочери живут и трудятся в городе, а сыновья остаются в деревне с родителями, учатся в Старосельской средней школе и помогают по хозяйству после уроков и в каникулы.
«В любом деле важно развитие, тем более в хозяйстве. У нас пока 30 овец, шесть коз и один козел. В дальнейшем поголовье планируем увеличить до 120 голов: 40 из них — овцематки, один баран-производитель и молодняк. Очень хотелось бы показать нашу ферму людям, поэтому планируем сделать ее объектом агротуризма. На „Гришином Хуторе“ можно будет покормить животных, покататься на телеге и даже сделать фото с лосями, которых можно встретить на опушке леса», — поделился глава крестьянско-фермерского хозяйства Анатолий Елагин.
«Для создания комфортных условий развития фермерских хозяйств с 2026 года действует новый федеральный проект «Развитие малого агробизнеса». В рамках проекта Елагины могут воспользоваться такими мерами поддержки, как гранты на развитие фермерских хозяйств и «Агротуризм», а также субсидия на частичное возмещение затрат КФХ.
