Россия первой в мире напечатала живые ткани в космосе

Российская медицинская компания ИНВИТРО и биотехнологическая лаборатория 3D Bioprinting Solutions объявили об успешном завершении первого этапа космического эксперимента «Магнитный 3D-биопринтер».

3 декабря 2018 года биопринтер «Органавт» был доставлен на МКС на пилотируемом корабле «Союз МС-11». Космонавт-испытатель Олег Кононенко впервые на орбите с помощью российского биопринтера напечатал хрящевую ткань человека и щитовидную железу грызуна. Биологический материал, напечатанный в космосе, вернулся на Землю 20 декабря на корабле «Союз МС-09».

Совместный проект ИНВИТРО, 3D Bioprinting Solutions и госкорпорации «РОСКОСМОС» при поддержке Фонда «Сколково» стал первым в истории экспериментом на орбите, инициатором которого выступила российская частная компания.

Эксперимент по печати органов стартовал на Международной космической станции 4 декабря в 17.00 мск. Космонавт Олег Кононенко с помощью российского биопринтера «Органавт» напечатал тогда первый орган.

«Удалось напечатать в космосе 12 органов, образцы уже в лаборатории», — рассказали в пресс-службе компании «Инвитро». Там уточнили, что напечатаны шесть хрящей человека и шесть щитовидных желез мыши.

В первой половине 2019 года 3D Bioprinting Solutions обещает подвести итоги космического эксперимента и опубликовать результаты. На февраль намечен американский космический эксперимент с использованием биопринтера, но российская команда уже стала первой.

Помимо технических и научных инноваций в эксперименте был применен целый ряд новых организационных подходов, которые в дальнейшем будут транслированы на другие компании, работающие с госсектором в сегменте технологий космоса и инноваций. По словам Андрея Диваева, руководителя направления НИОКР департамента бизнес-систем госкорпорации «РОСКОСМОС», партнерство с частной компанией в таком формате стало уникальным опытом для Госкорпорации, который поможет в дальнейших проектах с коммерческими компаниями.