Новейшие радиоуправляемые мишенные комплексы поставлены на полигон «Погоново» в Воронежской области
Новейшие радиоуправляемые мишенные комплексы поставлены на полигон «Погоново» Западного военного округа
Оборудование поставлено в рамках Государственного оборонного заказа для подразделений Вислинской мотострелковой дивизии, дислоцированной в Воронежской и Белгородской областях.
Движущиеся модули нового полигонного оборудования позволяют создать трехуровневую систему парных мишеней для отработки боевых стрельб мотострелковой роты в обороне и наступлении.
Мишени могут подниматься и опускаться по командам с радиоуправляемого пульта руководителя стрельбы и двигаться по рельсовой дороге. Огонь каждый военнослужащий может вести на дистанциях от 50 до 400 метров.
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