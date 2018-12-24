Инжиниринговый дивизион Росатома передал в эксплуатацию 4-й энергоблок Тяньваньской АЭС

Инжиниринговый дивизион Росатома — группа ASE — передал заказчику в эксплуатацию четвертый энергоблок Тяньваньской АЭС в Китае, тем самым завершив этап ввода в эксплуатацию блока. Об этом говорится в сообщении группы.

Коммерческая эксплуатация блока началась 22 декабря в 03:17 по местному времени (08:17 мск). Ранее был проведен ряд испытаний, которые подтвердили, что ядерный остров соответствует заявленным в контракте техническим характеристикам и требованиям безопасности.

Это означает, что начался двухгодичный период гарантийной эксплуатации станции, после которого блок будет окончательно передан китайской стороне.

Сооружение второй очереди Тяньваньской АЭС (третий и четвёртый блоки) осуществлено полностью в графике.

Передача в коммерческую эксплуатацию Тяньваньской АЭС означает, что теперь электроэнергия, вырабатываемая блоком, начинает подаваться в национальную сеть Китая по фиксированному тарифу, установленному властями.

В основу сооружения Тяньваньской АЭС положен российский проект ВВЭР-1000, который полностью удовлетворяет требованиям современных нормативно-технических документов Китая, Российской Федерации и МАГАТЭ. Сооружение Тяньваньской атомной электростанции осуществляется Цзянсуской ядерной энергетической корпорацией (JNPC) совместно с российской компанией «Атомстройэкспорт».