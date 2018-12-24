В Новосибирске открыли Центр подготовки по спортивной гимнастике

В Новосибирске в рамках госпрограммы по развитию физкультуры и спорта, открылся специализированный региональный «Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного».

Общая площадь комплекса — 7,5 тысяч квадратных метра. Строительство велось с июля 2016 по декабрь 2018 года. В настоящий момент осуществляется комплектация объекта спортивно-технологическим оборудованием. Стоимость строительства центра — 659,38 млн рублей.

Занятия в центре начнутся уже в январе 2019 года. На его базе создана спортивная школа — руководство школы планирует набрать около трёхсот юных гимнастов в 2019 году, а в 2020 году увеличить число занимающихся до пятисот. Новосибирские власти рассчитывают, что новый центр станет базой для подготовки российской сборной по спортивной гимнастике к Олимпиаде в Токио в 2020 году.

Кроме главного зала размером 96×42 метра, в комплексе предусмотрены тренажёрный и хореографический залы, четыре раздевалки — каждая на 30 мест, — медицинский и методический кабинеты, восстановительный центр, конференц-зал на 40 мест и кафетерий.

Большой зал разделён на три условные зоны: соревновательную и две тренировочные, отдельно для мужчин и женщин. Трибуны комплекса рассчитаны на 405 зрителей. Предусмотрено, в случае необходимости, возведение временных мест для болельщиков.

Новый центр — крупнейший в России комплекс для занятий гимнастов. С инициативой его строительства выступили Федерация спортивной гимнастики Новосибирской области и Фонд олимпийского чемпиона Евгения Подгорного.

Отметим, что объект был включен в перечень мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 годы» по направлению «Создание в субъектах РФ региональных центров для подготовки сборных команд и спортивного резерва», а также в государственную программу Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015−2021 годы».