Новые комплексы с беспилотниками «Элерон» и «Орлан-10» поступили на вооружение войск ЦВО



ÐÐ¾Ð²ÑÐµ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð»ÐµÐºÑÑ Ñ Ð±ÐµÑÐ¿Ð¸Ð»Ð¾ÑÐ½Ð¸ÐºÐ°Ð¼Ð¸ Â«Ð­Ð»ÐµÑÐ¾Ð½Â» Ð¸ Â«ÐÑÐ»Ð°Ð½-10Â» Ð¿Ð¾ÑÑÑÐ¿Ð¸Ð»Ð¸ Ð½Ð° Ð²Ð¾Ð¾ÑÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð²Ð¾Ð¹ÑÐº Ð¦ÐÐ

© media.tvzvezda.ru

На вооружение войск Центрального военного округа, расположенных в Сибири и Поволжье, поступили новые комплексы с беспилотными летательными аппаратами «Элерон-3» и «Орлан-10». Об этом рассказали в пресс-службе ЦВО.

Всего по гособоронзаказу в подразделение горной мотострелковой бригады в Туле прибыло шесть «Элеронов» и четыре «Оралана-10». Кроме того, по одному «Орлану-10» были направлены в получили артиллерийские бригады в Кемеровской и Оренбургской областях.

Так, новая техника поспособствует обеспечению ведению воздушной разведки, выдаче целей для ударных и огневых средств ракетных войск и артиллерии, а также корректированию огня в режиме реального времени на максимальных дальностях.

Комплекс ближнего действия «Элерон-3» позволяет проводить разведку и аэрофотосъему на дальности до 5 тысяч метров, развивая скорость до 130 км/ч. В то время как многофункциональный комплекс БЛА «Орлан-10» способен вести разведку и корректировку огня на расстоянии до 120 км.