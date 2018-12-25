«РЭП Холдинг» завершил изготовление и испытание первого газоперекачивающего агрегата «Ладога»

24 декабря 2018 года завершились изготовление и успешные ходовые испытания газотурбинного привода первого газоперекачивающего агрегата «Ладога» мощностью 32МВт для строящегося Амурского газоперерабатывающего завода «Газпрома».

Газоперекачивающий агрегат (ГПА) — комплектная установка для нагнетания газа, благодаря которой выделенный на Амурского ГПЗ метан будет поступать обратно в газопровод Сила Сибири.

Данное высокотехнологичное оборудование произведено компанией АО «РЭП Холдинг» (г. Санкт-Петербург). Значительная часть комплектующих и подсистем ГПА производится на предприятии ПАО «НПО «Искра» (г. Пермь). Контроль качества и сроков изготовления ГПА на всех этапах осуществляет АО «НИПИГАЗ».

Договор на поставку ГПА был заключен с «РЭП Холдингом» в декабре 2017 года в рамках подпроекта по строительству дожимных компрессорных цехов, установок осушки и очистки газа, газофракционирования Амурского ГПЗ. В настоящий момент в производстве находятся шесть ГПА, при этом всего на завод будет поставлено двенадцать комплектов «Ладога-32». Газовая турбина будет упакована в соответствии со специальной процедурой и отправлена на строительную площадку в г. Свободный наземным транспортом.

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