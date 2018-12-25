«Кузбассразрезуголь» запустил в работу экскаватор российского производства ЭКГ-35

На Краснобродском разрезе АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса Уральской горно-металлургической компании) введен в промышленную эксплуатацию самый мощный в истории отечественного тяжелого машиностроения экскаватор ЭКГ-35 № 1. Уникальная машина изготовлена в рамках долгосрочной программы сотрудничества УГМК-Холдинга и Газпромбанка.

Экскаватор начали проектировать на «Уралмашзаводе» в 2012 году по заказу и техническим требованиям УК «Кузбассразрезуголь», в 2017-м машина была смонтирована на промплощадке, а в марте 2018 года запущена в опытно-промышленную эксплуатацию.

В 2019 году УК «Кузбассразрезуголь» планирует приобрести еще два экскаватора ЭКГ-35. Они будут работать на Краснобродском и Кедровском разрезах. В настоящее время с «Уралмашзаводом» согласовываются сроки поставки и комплектация машин с учетом опыта эксплуатации первого образца.

«Специалисты угольной Компании принимали непосредственное участие в проектировании машины и в пусконаладочных работах. Конструкторы постарались учесть все пожелания горняков, у которых есть большой опыт эксплуатации различных экскаваторов как отечественного, так и зарубежного производства, — комментирует главный конструктор карьерных экскаваторов ПАО «Уралмашзавод» Александр Крагель. — В результате, сегодня в конструкции головного образца ЭКГ-35 представлены самые передовые разработки, которые не уступают мировым достижениям в этой сфере. А по своим технологическим характеристикам — увеличенный радиус черпания и выгрузки, увеличенная высота забоя — экскаватор превосходит зарубежные аналоги».

ЭКГ-35 рассчитан на эксплуатацию в сложных горно-геологических и климатических условиях, отличается надежностью и высокой производительностью, при этом за счет применения современного привода переменного тока потребление электроэнергии на 30-40% ниже, чем у экскаваторов меньшей мощности.

«Ввод в эксплуатацию машин более высокой единичной мощности — одно из основных направлений стратегии развития Компании, — отмечает начальник энергомеханического департамента АО «УК «Кузбассразрезуголь» Игорь Кирилов. — Опытный образец ЭКГ-35 уже в процессе испытаний показал себя с лучшей стороны: в июне и в июле отгрузка составила по 900 тысяч м3 горной массы».