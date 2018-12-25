

В Челябинской области обновился парк автомобилей медслужбы

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В Челябинскую область поступили новые мобильные фельдшерско-акушерские пункты на базе автобусов ПАЗ, а также санитарные автомобили для паллиативных бригад и проведения экспресс-анализов на ВИЧ на базе «Газелей».

Новые ФАПы отправятся в три района — Чесменский, Верхнеуральский и Чебаркульский. Стоимость каждого из них составляет порядка 7 миллионов рублей. Мобильные ФАПы необходимы для лечебно-профилактической, экстренной и акушерской помощи, проведения санитарно-противоэпидемиологических мероприятий. В каждом из них есть все необходимое оборудование для первичного приема пациентов: электрокардиограф, тонометр, фонендоскоп, оборудование и приборы для оказания скорой медицинской помощи.

В регионе уже работают пять мобильных ФАПо в Нагайбакском, Варненском, Кизильском, Брединском и Уйском районах. В 2017 году с их помощью удалось провести медицинские осмотры 4327 человек, что на 37,8% больше, чем в 2016 году. В первом полугодии уходящего года на приеме у фельдшеров побывали 2716 человек.

Кроме того, в область прибыли четыре санитарных автомобиля на базе «Газелей». В трех будут выезжать паллиативные бригады, еще один предназначен для экспресс-тестирования населения на ВИЧ инфекцию. Цена каждой машины порядка 3,5 миллиона рублей. Они отправятся в городскую больницу № 9, областной центр СПИДа и областную детскую больницу. Два автомобиля уже отправились к месту работы в Миасс и Магнитогорск.