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Детские сады и школы

В селе Сырдах Якутии открыли новый детский сад

  •  © news.ykt.ru

В селе Сырдах открылся детский сад на 240 мест.

Новое здание укомплектовано современной мебелью, инвентарем и уже готово к приему воспитанников. 12 ясельных, подготовительных, средних и старших групп разместятся в оборудованных в соответствии с самыми современными требованиями блоках, состоящих из игровых, спальных и санитарных помещений. Кроме того, юных воспитанников ждут физкультурный и музыкальный залы.

Детский сад оснащен современными системами безопасности и адаптирован для людей с ограниченными физическими возможностями.

Это уже третий по счету сданный социальный объект в рамках государственно-частного партнерства. До конца 2018 года планируется открытие еще пяти объектов.

  •  © news.ykt.ru

  •  © news.ykt.ru

  •  © news.ykt.ru

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http://news.ykt.ru/article/81546

Якутия, новый детсад, сельская жизнь
  • Нет аватара alex_uns
    25.12.1814:05:51

    •  © якутск.рф

    •  © якутск.рф

    •  © news.ykt.ru

    Дед Мороз?   .

    Отредактировано: alex_uns~14:26 25.12.18
    #1095412
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