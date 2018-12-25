В селе Сырдах Якутии открыли новый детский сад
В селе Сырдах открылся детский сад на 240 мест.
Новое здание укомплектовано современной мебелью, инвентарем и уже готово к приему воспитанников. 12 ясельных, подготовительных, средних и старших групп разместятся в оборудованных в соответствии с самыми современными требованиями блоках, состоящих из игровых, спальных и санитарных помещений. Кроме того, юных воспитанников ждут физкультурный и музыкальный залы.
Детский сад оснащен современными системами безопасности и адаптирован для людей с ограниченными физическими возможностями.
Это уже третий по счету сданный социальный объект в рамках государственно-частного партнерства. До конца 2018 года планируется открытие еще пяти объектов.
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25.12.1814:05:51