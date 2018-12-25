Первый состав новой серии проекта «НеВа» вышел на линию с пассажирами в метро Санкт-Петербурга

Первый состав новой серии проекта «НеВа» (81-556.2/557.2/558.2) зеленого цвета вышел на линию с пассажирами. Необходимые пусконаладочные мероприятия завершены, теперь поезд будет работать в графике на Линии 3.

Главное отличие этого состава от моделей предыдущих серий — зеленый цвет кузова и сидений в вагонах, вертикальные поручни-рогатки и новый электропривод дверей.

Вагоны оборудованы системой принудительной вентиляции, цифровыми информационные табло, а также специально выделенными местами для маломобильных групп населения в головных вагонах поезда. В кабине машиниста — современное эргономичное кресло и кондиционер. Предусмотрены и два дополнительных откидных сидения для машиниста и машиниста-инструктора. Новый состав соответствует всем самым высоким техническим требованиям.

По действующему контракту метрополитен должен получить 7 таких составов по 6 вагонов.