Первый состав новой серии проекта «НеВа» вышел на линию с пассажирами в метро Санкт-Петербурга
Первый состав новой серии проекта «НеВа» (81-556.2/557.2/558.2) зеленого цвета вышел на линию с пассажирами. Необходимые пусконаладочные мероприятия завершены, теперь поезд будет работать в графике на Линии 3.
Главное отличие этого состава от моделей предыдущих серий — зеленый цвет кузова и сидений в вагонах, вертикальные поручни-рогатки и новый электропривод дверей.
Вагоны оборудованы системой принудительной вентиляции, цифровыми информационные табло, а также специально выделенными местами для маломобильных групп населения в головных вагонах поезда. В кабине машиниста — современное эргономичное кресло и кондиционер. Предусмотрены и два дополнительных откидных сидения для машиниста и машиниста-инструктора. Новый состав соответствует всем самым высоким техническим требованиям.
По действующему контракту метрополитен должен получить 7 таких составов по 6 вагонов.
- Великоросс
- 25.12.201819:06
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