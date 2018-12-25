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Армия и Флот

Партия танков Т-72Б3 поступила в Казанское танковое училище.

  • https://function.mil.ru/images/military/gallery/2018/AZA_MG_3441.JPG
  • https://function.mil.ru/images/military/gallery/2018/AZA_MG_3441.JPG
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Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище, получило девять танков Т-72Б3. Боевые машины с улучшенными боевыми характеристиками поступили в рамках исполнения гособоронзаказа.

Т-72Б3 с усиленной защитой оснащаются многоканальными прицелами ПНМ «Сосна-У», усиленными двигателями свыше 1000 л/с, автоматическими коробками передач, модернизированными прицелами ТКН-3 с системой «Дубль», а также ночными бинокулярными приборами наблюдения ТВН-5. Танк получил гусеничные ленты с повышенными сцепными свойствами, а также ведущие колеса с улучшенной очищаемостью. Это обеспечивает повышение устойчивость танка к заносу в повороте и повышение эксплуатационных характеристики.

Оснащение учебного заведения новыми образцами вооружения и военной техники позволит совершенствовать подготовки будущих офицеров танковых подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

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Армия и флот
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