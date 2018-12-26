Восточно-Сибирское речное пароходство строит танкер-бункеровщик проекта RТ37 для Байкала

Восточно-Сибирское речное пароходство ведет строительство уникального танкера-бункеровщика — экологического судна проекта RT37 для Байкала.





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Собран корпус, загружены главные двигатели, начаты трубопроводные работы. Заказчик — ФКУ «Речводпуть».

Судно строится для ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей» по контракту от 25 декабря 2017 года.

Концепт RT37 представляет самоходный класса Российского Речного Регистра

М 3,0 (лед 30) А танкер-бункеровщик — экологическое судно, сборщик нефтесодержащих и сточно-фановых вод, а также сухого мусора — стальное, двухвальное однопалубное судно с баком и ютом, кормовым расположением надстройки и МО, двойным дном и двойными бортами в районе грузовых танков и перерабатывающих установок.

Имеет размеры габаритные (длина х ширина х высота борта) 51,60 м х 10,23 м х 2,60 м.

Дедвейт при осадке 1,8 м около 280 тонн.

Вместимости грузовых танков для дизельного топлива 82 куб. м, грузовых танков для масел — 17 куб. м., танков сточных вод — 59 куб. м., нефтесодержащих вод — 25 куб. м, танков для шлама — 2,1 куб. м.

Скорость при двух двигателях по 261 кВт — 16 км/час.

Экипаж — 7 человек (9 мест).

Судно предназначено для приема с берега, транспортировки и выдачи на берег или другое судно нефтепродуктов (с температурой вспышки свыше 60°С), дизельного топлива и смазочных масел вязкостью до 50 сSt при t = 50 °C. Также предусмотрена сборка, очистка или транспортировка к месту переработки нефтесодержащих и сточнно-фановых вод, а также сухого мусора.





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По классу танкер проекта RT37 предназначен для эксплуатации на волнении с высотой волны 3%-ной обеспеченности 3,0 м.

Автономность судна по запасам топлива и масла — 15 суток.

Автономность судна по запасам провизии — 15 суток.

Автономность судна по запасам воды — 17 суток.

Рулевая рубка с большими рубочным окнами и круговым обзором выполнена в корме.

Высота междудонного пространства 900/1000 мм. Ширина бортовых цистерн 1000/1200 мм.

Для размещения сухого мусора предусмотрены площадки на главной палубе, которые вмещают 37 контейнеров для сухого мусора объемом по 0,25 куб. м.