В Иркутске спущен на воду круизный лайнер «Баргузин» проекта RPV8714А

В Иркутске спущен на воду круизный лайнер «Баргузин» проекта RPV8714АСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
На судоверфи Восточно-Сибирского речного пароходства (Иркутская область) спустили на воду круизный лайнер «Баргузин» проекта RPV8714А для Байкала.
Проект теплохода разработало нижегородское конструкторского бюро «Р-Флот».
Проект RPV8714А класса РКО — М3,0(лед 30)А, габаритной длиной 87,5 м, шириной 14,5 м, высотой борта на миделе — 4,7 м, осадкой по КВЛ — 2,7 м, вмещает 50 пассажиров и 44 человека экипажа. Мощность главных двигателей— 3×450 кВт.
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