В г. Братске (Иркутская область) построен новый зал дзюдо

Новый зал для дзюдо появился в Братске. Министерство спорта Иркутской области приобрело спортивный зал для областной спортивной школы олимпийского резерва «Спартак». На эти цели из областного бюджета в рамках реализации государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы направлено 32,5 млн рублей. Приобретение спортивного зала, построенного в 2018 году, позволит значительно укрепить материально-техническую базу областной спортивной школы олимпийского резерва «Спартак», воспитанники которой завоевывают медали на всероссийских и международных соревнованиях. Зал полностью соответствует требованиям для проведения тренировочного процесса и соревнований по дзюдо. Новое здание находится в непосредственной близости с учебно-тренировочной базой спортивной школы олимпийского резерва «Спартак». Кроме спортивного зала, есть тренажерный зал, административные и бытовые помещения. Здание доступно для маломобильных групп населения.