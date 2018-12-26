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Экспорт

«Росатом» завершил проект по низкообогащенному урану для Франции

  • архивное фото от 14 ноября 2013 года
  • архивное фото от 14 ноября 2013 года
  •  © tenex.ru

АО «Техснабэкспорт» (Общество) успешно завершает 2018 год. По предварительным оценкам, объем продаж компании составит порядка 1,7 млрд долл. США, а суммарный объем портфеля долгосрочных заказов — 17,4 млрд долл. США. Осуществлено свыше 70 экспортных поставок обогащенной урановой продукции и порядка 20 продаж природного урана с зарубежных материальных счетов АО «Техснабэкспорт» клиентам из 11 стран.

Заключено 16 новых сделок c десятью заказчиками из пяти стран общей стоимостью 1,9 млрд долл. США. Особо следует отметить подписание в рамках деловой программы XXII Петербургского международного экономического форума крупных долгосрочных контрактов с компанией Electricite de France SA (EDF) на оказание комплекса услуг по обращению c французским регенерированным материалом и поставку изготовленной из него урановой продукции для обеспечения потребностей АЭС Франции.

В 2018 году АО «Техснабэкспорт» в партнерстве с ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» успешно завершило реализацию проекта переработки урановых композиций различной формы и обогащения компании Orano (ранее AREVA), поставив во Францию конечный продукт переработки в виде металлического урана обогащением 19,75%. Металлический уран будет использован компанией Orano в производстве топливных сборок для исследовательских реакторов. Этот технически сложный проект является новым направлением бизнеса АО «Техснабэкспорт». Его успешная реализация формирует практическую базу для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества организаций Госкорпорации «Росатом» с компанией Orano по этому направлению деятельности.

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Росатом, Техснабэкспорт, Франция
  • CastedAway CastedAway
    26.12.1822:52:35

    «поставив во Францию конечный продукт переработки в виде металлического урана» — это что, теперь Areva почти «каюк», а Orano будет просто запаковывать произведенный в России уран во французкие сборки и ставить свой штампик?

    Это обалденная новость, если честно.

    #1095859
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