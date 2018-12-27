В Удмуртии открыта третья роботизированная ферма

26 декабря первая очередь роботизированной молочно-товарной фермы СПК «Родина» на 260 голов КРС открылась в д. Старая Игра Граховского района Удмуртии. В этом году запущено отделение на 140 голов, вторую очередь фермы введут в эксплуатацию в 2019 году.

С вводом фермы дойное поголовье коров в СПК «Родина» в следующем году увеличится до 1305 голов, а объемы производства молока вырастут с 26 до 30 тонн в сутки.

Роботы-дояры, которыми оснащена ферма, обеспечивают автоматическое доение коров с беспривязным содержанием. Установки позволяют исключить негативный «человеческий фактор» и создать оптимальные условия для животных, а также эффективно контролировать их продуктивность, кормление, гигиену и здоровье. Подобные роботизированные комплексы в последние годы начали работу в СХПК «им. Мичурина» Вавожского района и СПК «Сергинский» Балезинского района Удмуртии.

Инвестиции в проект 1 очереди составили 24 млн рублей.

СПК «Родина» является племенным заводом, здесь содержатся элитные, высокопродуктивные молочные коровы. Молочно-товарные фермы СПК «Родина» функционируют в четырех населённых пунктах Граховского района — Верхняя Игра, Старая Игра, Байтуганово и Мишкино. В 2000 году «Родина» одной из первых в Удмуртии запустила дольный зал.

В целом в 2018 году в Удмуртии с нуля построено 22 молочно-товарные фермы, введено в эксплуатацию более 5 тысяч новых скотомест, возведено 13 помещений шлейфа, среди которых телятники-профилактории, родильные отделения, сухостойные дворы, откормочники. В 2019 году в республике появится ещё 26 новых молочных комплексов и 18 помещений шлейфа.