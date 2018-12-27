Новые поликлиники открылись в Балашихе и Люберцах Московской области

27 декабря в микрорайоне Гагарина в Балашихе Московской области открылась поликлиника, которая будет обслуживать около 32 тыс. жителей.

Здание поликлиники, расположенное по улице Совхозная, имеет пять этажей, включая подземный. Его общая площадь составляет более 5 тысяч м2. Взрослое и детское отделения рассчитано на 300 посещений в смену каждое. Они оснащены отдельными входами, адаптированными для маломобильных групп населения.

Лечебное учреждение оборудовано рентген-кабинетом и флюорографическим центром. Также предусмотрено и отделение стоматологии. В поликлинике будут работать экспресс-лаборатория, отделение лучевой диагностики, физиотерапии и многое другое. Помимо амбулаторного отделения, в поликлинике открыто консультационно-диагностическое отделение с дневным стационаром.

«Помимо этого, построенное медицинское учреждение включает в себя профилактическое и терапевтическое отделения, кабинеты функциональной диагностики, школьно-дошкольное отделение, отделения здорового ребенка и педиатрическое. Отметим, что застройщик за счет собственных средств возвел здание и полностью оборудовал медицинское учреждение самыми передовыми медицинскими технологиями», — говорится в сообщении.

На прилегающей территории медучреждения оборудованы паркинги как для посетителей и места для отдыха. Кроме того, при реализации данного проекта учтены все необходимые условия для безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения.

К поликлинике будут прикреплены жители из микрорайонов Гагарина, Янтарный, Изумрудный, Алексеевская роща, Лукино.

Строительство вело АО «ПИК-регион» с 2016 года. Объем инвестиций в строительство новой поликлиники с закупкой оборудования составил порядка 750 миллионов рублей. Штат сотрудников — около 250 человек. Общая площадь здания, которое состоит из двух корпусов, — около 10 тысяч м2.

27 декабря детская поликлиника на 150 посещений в смену открылась в подмосковных Люберцах

Она расположена по адресу: Красково, Егорьевское шоссе, дом № 1 корпус 4. Площадь составляет около 1 тыс. м2.

Это вторая поликлиника в пос. Красково. К поликлинике прикреплены около 4 тысяч детей.

Строительство вела компания «Тройка РЭД». Фирма является застройщиком нового микрорайона. Она обустроила здание поликлиники и передала его здравоохранению муниципалитета на безвозмездной основе.