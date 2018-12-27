«Микрон» выпустил микроконтроллер защиты данных для интернета вещей
Микрон сообщает о запуске в производство российского микроконтроллера для защиты передаваемыхданных для устройств Интернета вещей с поддержкой отечественных стандартов шифрования ГОСТ. Об этом порталу «Сделано у нас» сообщищи в пресс-службе ПАО «Микрон».
Микроконтроллер работает со всеми стандартами связи и предназначен для обеспечения безопасногосоединения и обмена данных устройств критической инфраструктуры интернета вещей (IoT — Internet ofThings).
«Только применение отечественной микроэлектроники может гарантировать отсутствие недекларируемыхвозможностей, которые несут риски передачи данных сторонним пользователем, вывод техники из строя иливыполнение несанкционированных команд», — отметил директор по проектам ПАО «Микрон» Юрий Халиф.
Микроконтроллер разработан для защищенного обмена данными IoT-устройств, в том числе дляиспользования в модулях и Умных решениях в сфере промышленного интернета вещей, на объектахэлектрогенерации, электросети, ЖКХ, транспортной инфраструктуры, связи, сельского хозяйства и системаумного города.
В основе микроконтроллера используется отечественная микросхема первого уровня MIK51SC72D Микрона. Благодаря использованию MIK51SC72D на аппаратном уровне реализованы криптографические алгоритмы ГОСТ: электронная подпись ГОСТ Р 34.10-2001 и ГОСТ Р 34.10-2012, хеширование ГОСТ Р 34.11-94 и ГОСТ Р 34.11-2012, шифрование ГОСТ 28147-89, механизмы выработки сессионного ключа VKO GOST R 34.10-2001 (RFC 4357) и VKO GOST R 34.10-2012 (RFC 7836). Кроме того, аппаратно поддерживается биометрическая технология Match-on-Card.
Все это что позволяет использовать разработку на предприятиях и объектах критической инфраструктуры, где требуется высокийуровень безопасности и защиты от несанкционированного воздействия.
27.12.1818:50:44
27.12.1819:26:16