«Микрон» выпустил микроконтроллер защиты данных для интернета вещей



Производство микрочипов MIK51SC72D

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Микрон сообщает о запуске в производство российского микроконтроллера для защиты передаваемыхданных для устройств Интернета вещей с поддержкой отечественных стандартов шифрования ГОСТ. Об этом порталу «Сделано у нас» сообщищи в пресс-службе ПАО «Микрон».

Микроконтроллер работает со всеми стандартами связи и предназначен для обеспечения безопасногосоединения и обмена данных устройств критической инфраструктуры интернета вещей (IoT — Internet ofThings).

«Только применение отечественной микроэлектроники может гарантировать отсутствие недекларируемыхвозможностей, которые несут риски передачи данных сторонним пользователем, вывод техники из строя иливыполнение несанкционированных команд», — отметил директор по проектам ПАО «Микрон» Юрий Халиф.

Микроконтроллер разработан для защищенного обмена данными IoT-устройств, в том числе дляиспользования в модулях и Умных решениях в сфере промышленного интернета вещей, на объектахэлектрогенерации, электросети, ЖКХ, транспортной инфраструктуры, связи, сельского хозяйства и системаумного города.

В основе микроконтроллера используется отечественная микросхема первого уровня MIK51SC72D Микрона. Благодаря использованию MIK51SC72D на аппаратном уровне реализованы криптографические алгоритмы ГОСТ: электронная подпись ГОСТ Р 34.10-2001 и ГОСТ Р 34.10-2012, хеширование ГОСТ Р 34.11-94 и ГОСТ Р 34.11-2012, шифрование ГОСТ 28147-89, механизмы выработки сессионного ключа VKO GOST R 34.10-2001 (RFC 4357) и VKO GOST R 34.10-2012 (RFC 7836). Кроме того, аппаратно поддерживается биометрическая технология Match-on-Card.

Все это что позволяет использовать разработку на предприятиях и объектах критической инфраструктуры, где требуется высокийуровень безопасности и защиты от несанкционированного воздействия.