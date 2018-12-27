АО «Метровагонмаш» запустило автоматизированную линию сборки тележек для подвижного состава

27 декабря, в АО «Метровагонмаш» запустили автоматизированную линию сборки тележек для рельсового подвижного состава. Линия спроектирована инженерами Метровагонмаш, в реализации проекта принимали участие специалисты всех подразделений предприятия.

Мощность новой линии — более 1500 тележек в год, что почти на 40% превышает возможности ныне существующего на предприятии тележечного производства. Технические характеристики сборочной линии адаптированы к инструментам «Индустрии 4.0» (доступ к нормативно-справочной документации на рабочем месте; нормирование и контроль категории потерь и т. п. ).

Поточная автоматизированная линия сборки тележек разработана и реализована специалистами МВМ в течение 9 месяцев. Для новой линии изготовлено около 300 позиций технологической оснастки. Взамен действующей традиционной стапельно-постовой сборки организована линия поточной сборки тележек с автоматизированным управлением программируемыми логическими контроллерами.

Линия разделена на 6 сборочных постов, на которые организована комплексная поставка всех комплектующих. Перемещение тележки от одного поста к другому происходит в автоматическом режиме, управляется радиосигналами и контроллерами. Линией управляет центральный компьютер, а на трёх интерактивных мониторах отображается движение каждого поста, причины простоя или поломки оборудования.

Ввод линии в эксплуатацию позволит существенно сократить время сборки тележек и повысить производительность на 30%; при этом, как и прежде, будет обеспечено высокое качество выпускаемой продукции.

В новое тележечное производство Трансмашхолдинг инвестировал порядка 35 млн. рублей. Расчетный срок окупаемости проекта составляет менее 2 лет.