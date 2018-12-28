Новую многопрофильную поликлинику открыли в подмосковном Подольске

28 декабря новую поликлинику для взрослых и детей открыли в микрорайоне Кузнечики г. Подольска Московской области.

Поликлиника предназначена для оказания профилактической, диагностической, консультативной и лечебной помощи жителям Подольска. Лечебное заведение готово принять за смену 600 взрослых и 250 детей.

Здание поликлиники включает в себя два блока: пятиэтажный — для размещения взрослой поликлиники и трехэтажный — для приема детского населения. Общая площадь данного объекта составляет свыше 12,2 тысячи квадратных метров. На прилегающей территории обустроили парковочное пространство, рассчитанное на 119 автомобилей.

Стоимость строительства и оборудования составила более 500 млн рублей.

В поликлинике Кузнечиков для посетителей с детьми создали игровые комнаты и зоны ожидания. В будущем планируют наладить логистические процессы посещения так, чтобы профосмотр у детей занимал не более двух часов. В медучреждении уже работает около 100 врачей. При увеличении потока пациентов планируют набрать в штат около 200 специалистов. Со временем к поликлинике смогут прикрепиться до 80 тысяч человек.

Построили медучреждение в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» за счет средств регионального бюджета. Заказчиком выступило министерство строительного комплекса Московской области, генеральным подрядчиком — ООО «Триумф».

Микрорайон Кузнечики находится в южной части города. За последний год в микрорайоне ввели в эксплуатацию комплексную поликлинику, открыли более 10 новых детских и спортивных площадок, автомобильные парковки, школы и детские сады.