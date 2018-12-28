Дворец спорта с ледовой ареной построили в Бутырском районе Москвы

Дворец спорта с ледовой ареной, тренажерным и хореографическим залами ввели в эксплуатацию в Бутырском районе Москвы.

На первом этаже здания площадью более 7,2 тысячи квадратных метров разместились помещения для занятий хоккеем и фигурным катанием — большая и малая ледовые арены, бросковая зона, раздевалки, сушилка, а также медкабинет.

На втором этаже — тренажерный, спортивный и хореографический залы, на третьем — тренерские и служебные помещения. В комплексе также планируют открыть спортивный магазин, игровую комнату и кафе.

На территории здания также будет действовать мастерская по заточке коньков.

На первом этаже, кроме ледового поля, разместятся кабинеты врачей, технические помещения, комнаты для сушки формы и заточки коньков, а также стоянка машин для заливки льда. На втором этаже оборудуют раздевалки и спортзал, рассчитанный также для занятий людей с ограниченными возможностями. Территорию около спорткомплекса благоустроят, а перед входом оборудуют парковку на 25 машиномест.