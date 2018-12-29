В Краснодарском крае введен в эксплуатацию гидроагрегат № 1 Белореченской ГЭС

24 декабря на Белореченской ГЭС в присутствии представителей заказчика (ООО «Лукойл-Экоэнерго»), генерального подрядчика (ООО «ГидроСпецСтройМонтаж») и субподрядчика (АО «") был осуществлен пуск в работу гидроагрегата ст. № 1 Белореченской ГЭС.

В рамках договора по реконструкции Белореченской ГЭС АО «ТЯЖМАШ» осуществляет разработку технической документации, изготовление двух радиально-осевых турбин с комплектными электроцилиндрами, запасными частями и монтажными приспособлениями, а также последующее оказание услуг по шефмонтажу и шефналадке поставляемого оборудования.

При разработке нового гидравлического профиля для проекта Белореченской ГЭС была поставлена задача увеличения единичной мощности агрегата в 1,5 раза. Сегодня установленная мощность станции составляет 48 МВт. Она обеспечивается работой трех агрегатов по 16 МВт каждый.

Заказчик хотел сохранить установленную мощность ГЭС, но при этом сократить количество агрегатов до двух. При помощи современных численных методов гидродинамических расчетов удалось разработать лопастную систему, которая способна обеспечить мощность 24 МВт на агрегате при том же расчетном напоре. Увеличение мощности в 1,5 раза — это очень высокий показатель, учитывая тот факт, что проточный тракт существующих турбин далек от современных представлений об оптимальности.

Специально для этого проекта была разработана новая современная лопастная система, которая позволила повысить КПД и мощность натурной турбины. Кроме того, впервые в истории завода была применена уникальная технология — высокоточное электромеханическое управление (электроцилиндр) направляющим аппаратом без использования масляных гидроприводов. Такая система — экологически чистый метод управления, исключающий утечку масла в окружающую среду и способствующий существенному повышению надежности и долговременной стабильности качества управления гидроагрегатом в штатных и аварийных режимах.

После реконструкции максимальный КПД турбины составит — 95,1%, а максимальная мощность при максимальном напоре — 26,7 МВт.

Все оборудование для гидроагрегата ст. № 1 было поставлено на строительную площадку Белореченской ГЭС согласно договорным срокам. Турбина успешно прошла испытания под нагрузкой в течение 72 часов и в настоящее время уже введена в эксплуатацию.

Договор на поставку оборудования для двух гидротурбин — №№ 1 и 3 Белореченской ГЭС — был подписан между АО «ТЯЖМАШ» и компанией «ГидроСпецСтройМонтаж» (г. Волгодонск) тридцатого марта 2017 года. Основным заказчиком выступило ООО «Лукойл-Экоэнерго» — крупнейший производитель электроэнергии из возобновляемых источников в южных регионах России.

АО «ТЯЖМАШ» связывают с ООО «Лукойл-Экоэнерго» более 15 лет сотрудничества. В рамках совместной работы завод уже изготовил и поставил оборудование по проекту капитального ремонта гидроагрегата ст. № 2 Белореченской ГЭС. Также на данный момент изготовлена большая часть оборудования для гидроагрегата ст. № 3, и в ближайшее время начнется его досрочная отгрузка на строительную площадку Белореченской ГЭС.