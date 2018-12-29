Новый ФОК открыт в Брянской области

В городе Сураже прошла церемония открытия физкультурно-оздоровительного комплекса «Триумф». Здесь будут действовать залы для игры в баскетбол, волейбол, гандбол и мини-футбол, секции для занятий боксом и борьбой, тренажерный зал.

Строительство ФОКа началось в 2011 году, но из-за недостатка финансирования было прекращено. В 2016 году выполнена корректировка проекта. В 2018 году на завершение строительства объекта был выделен 71 млн рублей (федеральный бюджет — 25 млн рублей, областной бюджет — 42 млн рублей, местный бюджет — 3,5 млн рублей).

В 2018 году региональные инвестиции были направлены на строительство шести спортивных объектов в Брянске и области. Общий объем капитальных вложений на эти цели составляет около 500 млн рублей с привлечением средств федерального бюджета. Открыты физкультурно-оздоровительные комплексы в Почепе, Клинцах, ледовые дворцы в Суземке и Климово по программе «Газпром-детям». В ближайшие дни будет сдан в эксплуатацию ФОК в Комаричах, продолжается реконструкция стадиона «Десна» в Бежицком районе Брянска.