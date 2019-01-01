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Фотофакты

Первые фотографии танков Т-90С во Вьетнаме

  •  © rg.ru

Опубликованы первые фотографии танков Т-90С российского производства, прибывших во Вьетнам. В 2017 году «Уралвагонзавод»; начал реализацию контракта с заказчиком «704» (Вьетнам) на поставку 64 танков Т-90С/СК.

В октябре 2018 года были опубликованы фотографии танков Т-90С для Вьетнама на российском полигоне.

  •  © rg.ru

  •  © rg.ru

  •  © rg.ru

 https://twitter.com/Koman...-rossijskom-poligone.html 

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https://rg.ru/2018/10/29/pervye-tanki-t-90s-dlia-vetnama-zamecheny-na-rossijskom-poligone.html

танков Т-90С, Вьетнам
  • moskovskiy-310 moskovskiy-310
    01.01.1905:12:42

    первая новость 2019-го года! поздравляю!

    с Новым 2019-м годом,друзья!

    #1097176
  • Нет аватара Scooter
    01.01.1912:05:08

    Новогодний подарок)

    #1097187
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