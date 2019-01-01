Первые фотографии танков Т-90С во Вьетнаме

Опубликованы первые фотографии танков Т-90С российского производства, прибывших во Вьетнам. В 2017 году «Уралвагонзавод»; начал реализацию контракта с заказчиком «704» (Вьетнам) на поставку 64 танков Т-90С/СК.

В октябре 2018 года были опубликованы фотографии танков Т-90С для Вьетнама на российском полигоне.

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