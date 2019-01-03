К сибирским мотострелкам поступили современные образцы техники связи

В соединения и воинские части 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Сибири, поступили современные образцы техники связи.

Подразделения войск связи получили подвижные цифровые радиорелейные станции Р-419Л1 и Р-419ГМ на базе автомобиля КАМАЗ-4350, которые позволяют организовывать видеоконференц-связь и передавать видеоданные по радиосигналу.

Машины оснащены аппаратурой определения координат и могут реализовывать топографическую привязку через спутниковую систему навигации ГЛОНАСС.

Станции поддерживают работу с аналоговыми станциями, а так же имеют систему кондиционирования и обогрева воздуха, удобные места для работы и отдыха личного состава.