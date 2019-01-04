Итоги работы АО НПО «Энергомаш» за 2018 г.



Ракетные двигатели РД-180. Фото © Алексей Филиппов

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АО «НПО Энергомаш» — головное предприятие интегрированной структуры, объединившей ведущие российские предприятия ракетного двигателестроения (ИСРД). Сегодня в состав новой структуры включены:

­ПАО «Протон-ПМ» — изготовитель двигателей РД-275М для ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М»; ­АО «Конструкторское бюро химавтоматики» — разработчик и изготовитель двигателей для верхних ступеней ракет «Союз» и «Ангара».

АО «НПО Энергомаш»

Для НПО Энергомаш 2018 год стал рекордным по поставкам жидкостных ракетных двигателей. В этом году иностранным и отечественным заказчикам поставлено 18 двигателей. Предприятие вновь получило самые высокие оценки специалистов, подтвердило репутацию разработчика производителя самых мощных и надежных в мире ракетных двигателей.

В 2018 году состоялся уже 85-й подряд успешный пуск ракеты-носителя семейства Atlas производства американской компании United Launch Alliance (ULA). В этом году этой компании было поставлено 11 двигателей РД180. Всего по программе РД180 отправлено 113 двигателей и было осуществлено 85 успешных пусков.

Двигатели РД180 в составе РН семейства «Атлас» обеспечили вывод в космос таких уникальных полезных нагрузок, как метеорологический спутник GOES-S, спутник связи AFSPC, исследовательский посадочный аппарат для изучения Марса InSight и многие другие.

Еще одному американскому партнеру — компании Orbital ATK (вошла в Northrop Grumman Innovation System) — в 2018 году поставлено пять ЖРД РД181 для ракет-носителей семейства Antares, которые обеспечивают доставку грузов на Международную космическую станцию. Всего, за время работы, отправлено 17 РД181 двигателей и состоялось 4 успешных пуска.

Кроме того, НПО Энергомаш полностью выполнил обязательства по поставкам ракетных двигателей РД191 для российской РН «Ангара».

Продолжается формирование интегрированной структуры ракетного двигателестроения. В сентябре, в доверительное управление АО «НПО Энергомаш» передано 100% акций АО «НИИМаш». Кроме того, акционерное общество «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (АО «ОРКК») передало в доверительное управление АО «НПО Энергомаш» принадлежащие ему акции АО КБХА и ПАО «Протон-ПМ».

В активную фазу в 2018 году в НПО Энергомаш вошел проект по внедрению информационной системы управления ресурсами (ERP). Проект стартовал в ноябре 2016 года и предполагает комплексную автоматизацию подразделений АО «НПО Энергомаш». Его реализация позволит создать централизованную систему управления ресурсами предприятия, сквозного планирования и оперативного управления производством, цепочками поставок, материальными и трудовыми ресурсами, управление себестоимостью. На протяжении 2018 года в НПО Энергомаш запущены ключевые ERP- модули: управление персоналом и заработной платой, производственный, финансовый модуль, а также модуль материально-технического обеспечения производства.

Параллельно с реализацией проекта ERP на предприятии идет внедрение информационной системы управления жизненным циклом продукции (PLM-системы), которая позволит повысить качество процессов и обеспечит более высокую скорость конструкторских разработок. В 2018 году в НПО Энергомаш заработали модули «Управление инженерными данными. Базовый функционал» и «Проектирование изделий. Базовый функционал».

Конструкторское бюро НПО Энергомаш уже применяет систему управления жизненным циклом продукции при разработке двигателя РД171МВ (для перспективной РН «Союз-5»). РД171МВ станет первым двигателем, конструкторская документация которого будет в электронной 3D-модели, а не на бумажных чертежах. Выпуск электронной конструкторской документации изделия идет по утвержденному графику, задействованы специалисты основных конструкторских отделов, также привлечены Камский и Приволжский филиалы предприятия.

В декабре 2018 года завершено изготовление динамического макета РД171МВ, который будет поставлен заказчику — РКЦ «Прогресс». Огневые испытания первого доводочного двигателя РД171МВ запланированы на 2019 год. Первый товарный двигатель будет поставлен заказчику в 2021 году для первого беспилотного запуска «Союза-5», который должен состояться в 2022 году.

Приоритетные направления плана технического развития в 2018 году — это модернизация и повышение технического уровня опытного производства и реконструкция научно-испытательного комплекса.

В рамках реализации проекта по модернизации опытного производства проведены крупные закупки современного высокотехнологичного металлообрабатывающего оборудования, в том числе многофункциональные обрабатывающие центры. Приобретено и готовится к монтажу оборудование для изготовления трубопроводов, в 2019 году будет запущена специализированная линия, обеспечивающая внедрение полного цикла новейших трубогибочных, сварочных и измерительных технологий. Начаты строительные работы по реконструкции электроэрозионного участка, планируется закупка усовершенствованных высокоточных электроэрозионных станков для создания специализированного участка нового облика. Приобретено новейшее оборудование для производства узлов и агрегатов паяно-сварной конструкции. Значительные средства были направлены на приобретение контрольного и измерительного оборудования, в том числе координатно-измерительных машин, цифровых измерительных инструментов, для повышения качества и надежности выпускаемой продукции.

В 2018 году стартовала реконструкция Научно-испытательного комплекса НПО Энергомаш. Проект будет реализовываться в течение нескольких лет и на него выделено порядка 7 млрд рублей, в том числе в рамках федеральной целевой программы. Это важный для предприятия проект, так как уже в 2019 году НПО Энергомаш должен приступить к испытанию агрегатов и в последующем самого двигателя РД171МВ.

В 2018 году на НИК-751 проведен комплекс работ, среди ключевых: реконструкция гидрогасителя, восстановление газодинамического тракта, проведение регламентных работ по пневмогидравлическими системам, системам измерения и управления. Кроме реконструкции самой стендовой базы, в минувшем году были проведены косметические ремонты производственных и бытовых помещений, отрыта новая столовая.

В 2018 году проведена большая работа по обновлению энергетического оборудования предприятия: получен энергетический паспорт, утвержден комплексный план развития энергетического комплекса, который позволит снизить потребление по отдельным видам топливно-энергетического ресурсов до 20%.

Энергетика также не отстает и от цифровизации: в уходящем году были оцифрованы однолинейные схемы электроснабжения, уличных тепловых сетей и водоснабжения. Теперь служба может в онлайн-режиме контролировать потребление энергоресурсов, выявлять случаи неэффективного потребления энергоресурсов, понимать загрузку производства.

Не менее важным направлением было улучшение условий труда работников. В 2018 году, реализовано 19 мероприятий по организации рабочих мест, улучшению производственных и бытовых условий. таких как: ремонт санитарно-бытовых, производственных помещений, ремонт кровли, ремонт пунктов питания, ремонт главного прохода корпуса № 1 и другие мероприятия, на общую сумму 275,2 млн рублей.

АО КБХА

За истекшую часть 2018 года Россия осуществила 20 пусков космических РН, в том числе три пуска с космодрома Куру во Французской Гвиане. Во всех этих пусках использовались двигатели, разработанные коллективом КБХА. Замечаний к их работе не было.

Двигатели КБХА в составе РН семейства «Союз» обеспечили вывод в космос таких уникальных полезных нагрузок как российский спутник дистанционного зондирования Земли «Канопус-В», спутник «Глонасс-М», космический аппарат «Sentinel-3B», осуществляющий мониторинг окружающей среды, и другие. Также на двигателях КБХА в составе РН семейства «Союз» осуществлялись пилотируемые пуски, доставлявшие космонавтов на Международную космическую станцию.

В 2018 году КБХА продолжило работы по созданию двигателя РД0124МС для второй ступени перспективной РН «Союз-5». Конструкторская документация РД0124МС выполняется как в бумажных чертежах, так и в виде электронных 3D-моделей. Выпуск конструкторской документации изделия идет по утвержденному графику.

В уходящем году конструкторы КБХА завершили эскизное проектирование и выпуск конструкторской документации по метановому двигателю и подошли вплотную к этапу подготовки производства и изготовления. Также проведен большой объем отработки на модельных и энергетических установках.

Кроме того, усилия конструкторского бюро были направлены на реализацию не только текущих, но и перспективных работ, например, по созданию электроракетных двигателей. В уходящем году работники КБХА в тесном сотрудничестве с НИИ ПМЭ МАИ получили ряд положительных результатов в части разработки и освоения технологии изготовления новых типов электроракетных двигателей. В ходе выполнения работ Воронежский механический завод освоил уникальную технологию изготовления одной из ключевых сборочных единиц ЭРД.

ПАО «Протон-ПМ»

В 2018 году состоялось два пуска «Протон-М». На 1 ступени РН «Протон-М» установлены двигатели РД276 разработки АО «НПО Энергомаш» и производства ПАО «Протон-ПМ». Двигатели Протон-Пермские моторы в составе РН «Протон-М» обеспечили вывод в космос полезной нагрузки в интересах Минобороны России.

Сегодня ПАО «Протон-ПМ» — правопреемник специального производства — является одним из ведущих ракетно-космических предприятий и специализируется на серийном производстве жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) в интересах стратегических отраслей российской промышленности. Предприятие является координатором развития кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звёздный» (Новые Ляды). В октябре 2018 года ключевой проект кластера по созданию производственного комплекса для серийного изготовления двигателя РД-191 и других перспективных ЖРД получил статус приоритетного регионального проекта. А в декабре генеральный директор ГК «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и губернатор Пермского края Максим Решетников подписали дополнительное соглашение о дальнейшем развитии технополиса.

ПАО «Протон-ПМ» нацелено на создание современного адаптивного производства жидкостных ракетных двигателей и диверсификационной продукции на загородной площадке предприятия (Новые Ляды). Концентрация мощностей позволит сократить цикл выпуска продукции и затраты на содержание инфраструктуры, усовершенствовать логистические потоки, увеличить объемы производства. Для решения этих задач реализуется ряд инвестиционных проектов по реконструкции и техническому перевооружению.

В текущем году завершена модернизация литейного производства. Общий объем финансирования с 2012 года составил 2,9 млрд. рублей. Для обеспечения титановым литьем серийного изготовления агрегатов ракетного двигателя РД-191 организован участок титанового литья. Приобретена вакуумная дуговая печь ДВЛ-200П (изготовитель — ПАО «Электромеханика», г. Ржев) с объемом тигля в 200 кг, позволяющая выпускать отливки размером до 450 мм. В 2018 году оборудование успешно запущено в эксплуатацию. Специализированный центр компетенции литейного производства ПАО «Протон-ПМ» сможет обеспечивать нужды предприятий интегрированной структуры ракетного двигателестроения, Объединенной двигателестроительной корпорации и других потенциальных заказчиков.

Завершено создание заготовительного производства на загородной площадке предприятия. Возведен корпус площадью более 10 тыс. кв. м, где организован замкнутый цикл заготовительного производства на основе автоматизированного оборудования: раскрой, центральная заводская лаборатория, термообработка, черновая обработка. Получено 95% технологического оборудования, которое последовательно вводится в эксплуатацию. Начался перевод в новый корпус отдельных производственных участков и лабораторий предприятия с городской площадки ПАО «Протон-ПМ». В заготовительном корпусе организована центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ), где выполняется контроль материалов. Это позволит сократить циклы производства новых изделий, а также оказывать услуги для сторонних организаций. С 2014 года на модернизацию заготовительного, механосборочного и испытательного производств направлено 2,1 млрд. рублей.

В 2018 году продолжилась реализация еще одного инвестиционного проекта — «Реконструкция и техническое перевооружение механосборочного и гальванического производства двигателя РД-191». Возведен фундамент нового производственного корпуса, смонтировано 70% металлического каркаса, получена часть технологического оборудования.

Техперевооружение производства и внедрение современных технологий дает возможность привлекать не только новые заказы ракетно-космической тематики, но и более глубоко диверсифицировать производство, осваивая перспективную продукцию с высокой добавленной стоимостью.

В рамках диверсификации производства в 2018 году ПАО «Протон-ПМ» заключило три контракта на изготовление комплектующих и сборку газотурбинных электростанций серии «Урал» мощностью 4 и 6 МВт для АО «ОДК-Авиадвигатель». В следующем году предприятию предстоит произвести и поставить пермскому конструкторскому бюро десять энергоагрегатов: четыре ГТЭС «Урал-4000» и шесть ГТЭС «Урал-6000». Завершается освоение деталей для двигателя ВК-800, ВК-2500 и новой номенклатуры для АО «ОДК-ПМ».

В декабре 2018-го АО «НПО Энергомаш», возглавляющее интегрированную структуру ракетного двигателестроения, заключило стратегическое соглашение о партнерстве с ООО «Локотех» — крупнейшей российской компанией в области железнодорожного машиностроения. В планах организовать на пермской производственной площадке холдинга (ПАО «Протон-ПМ») центр по производству и испытанию узлов и агрегатов железнодорожной техники: турбокомпрессоров, топливной аппаратуры дизелей и других изделий, не уступающих лучшим мировым аналогам.