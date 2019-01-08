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Армия и Флот

РЛС для борьбы с танками поступила по ГОЗ в ЦВО.

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Самоходная радиолокационная станция СНАР-10 М1, способная обнаружить танки на удалении до 40 км, поступила по гособоронзаказу в Центральный военный округ.

Новая станция усилила боевые возможности артиллерийских подразделений танкового соединения, дислоцированной на Южном Урале.

РЛС СНАР-10 М1 предназначена для разведки движущихся наземных, воздушных и надводных целей. Современная радиолокационная аппаратура позволяет засекать технику, живую силу противника, разрывы снарядов на дальности от 200 м до 40 км.

Станция оснащена системой внутренней и внешней связи с возможностью автоматизированной передачи полученных данных, спутниковой навигацией. Автономная работа комплекса составляет не менее трех суток. Экипаж машины — 4 человека. Время перевода РЛС из походного положения в боевое не превышает 5,5 минут.

  • https://topwar.ru/uploads/posts/2014-08/1409029469_250720_original.jpg
  • https://topwar.ru/uploads/posts/2014-08/1409029469_250720_original.jpg
  •  © topwar.ru

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https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12211174@egNews

Армия и флот
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