РЛС для борьбы с танками поступила по ГОЗ в ЦВО.

Самоходная радиолокационная станция СНАР-10 М1, способная обнаружить танки на удалении до 40 км, поступила по гособоронзаказу в Центральный военный округ.

Новая станция усилила боевые возможности артиллерийских подразделений танкового соединения, дислоцированной на Южном Урале.

РЛС СНАР-10 М1 предназначена для разведки движущихся наземных, воздушных и надводных целей. Современная радиолокационная аппаратура позволяет засекать технику, живую силу противника, разрывы снарядов на дальности от 200 м до 40 км.

Станция оснащена системой внутренней и внешней связи с возможностью автоматизированной передачи полученных данных, спутниковой навигацией. Автономная работа комплекса составляет не менее трех суток. Экипаж машины — 4 человека. Время перевода РЛС из походного положения в боевое не превышает 5,5 минут.